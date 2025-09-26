광진구, 풍성한 한가위 ‘2025 희망마차 나눔축제’ 개최

서울Pn

추석 명절 앞두고 저소득 가구 추석맞이 특별선물세트 지원

서울 광진구는 지난 24일 추석 명절을 맞아 저소득 가구에 온정을 나누기 위해 ‘희망마차 추석맞이 풍성한 나눔축제’를 연다고 26일 밝혔다.


  •
김경호 서울 광진구청장이 지난 24일 ‘희망마차 추석맞이 풍성한 나눔축제’에서 인사말을 하고 있다. 광진구 제공


‘희망마차’는 광진구와 서울잇다푸드뱅크센터, 이마트 자양점이 함께하는 지역밀착형 민관 협력 나눔사업이다. 어려운 이웃에게 식료품과 생필품을 전달하는 뜻깊은 행사다.

이번 나눔으로 풍성한 명절을 기원하는 마음을 담은 특별선물세트를 400가구에 지원했다. 현장에 함께한 250가구는 식전 문화공연 관람 후 원하는 물품을 직접 골라 담으며 따뜻한 나눔의 정을 느꼈고, 거동이 어려운 150가구는 정성스레 준비한 물품꾸러미를 동주민센터를 통해 전달받았다.

행사장에서는 경제적 사정으로 법률 상담이 쉽지 않은 주민들을 대상으로 무료 상담도 이뤄졌다.

김경호 광진구청장은 “앞으로도 민관이 긴밀히 협력해 구민 모두가 더불어 살아가는 든든한 지역사회를 만들어가겠다”고 말했다.


서유미 기자
