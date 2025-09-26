이새날 서울시의원, 청소년 범죄예방 및 등굣길 교통안전 캠페인 참여

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울특별시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 23일 압구정초등학교에서 열린 ‘2025년 청소년 범죄예방 및 등굣길 교통안전 캠페인’에 함께했다.-이번 캠페인은 지난 9일부터 23일까지 경기고, 언주중, 압구정초 등 지역 내 3개교를 대상으로 진행됐으며 학교별 간담회를 통한 의견수렴과 범죄 DB 분석을 바탕으로 맞춤형으로 추진됐다.이번 압구정초등학교 캠페인에는 강남경찰서장, 여성청소년과, 교통과를 비롯한 지역 경찰과 함께 각 학교 교장·교감·교사, 학생회, 강남구청, 강남서초교육지원청, 청소년육성회 등 유관기관이 참여해 민·관·경 협력 체계를 강화했다. 특히 압구정초에서는 학교폭력 예방을 중점으로 한 맞춤형 프로그램을 전개하며 학생·교사·지역사회의 적극적인 동참을 이끌었다.또한 개학철을 맞아 진행된 등굣길 교통안전 캠페인에서는 주민센터, 학부모회, 모범운전자회가 함께 참여하여 어린이보호구역 내 차량 운전자 및 보행자를 대상으로 교통안전 계도 활동도 벌였다. 참석자들은 ‘서다-보다-걷다’의 안전 보행 3원칙 피켓 홍보와 안내, 홍보물 배부를 통해 안전한 등굣길 분위기 조성에 앞장섰다.이새날 의원은 “청소년의 안전은 가정과 학교, 지역사회 모두가 함께 힘을 모아야 실효성이 높아진다”며 “앞으로도 맞춤형 캠페인과 지역사회 협력을 통해 학생들이 안심하고 성장할 수 있는 교육환경을 만들어 가겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀