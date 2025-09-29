전문성 둘째가라면 서러운 상임위 3축… 구민 소통의 달인들

서초구의회를 이끄는 사람들

서울 서초구의회는 정례회·임시회 의정활동과 의원연구단체 활동, 구민 소통 등의 활발한 행보를 이어가고 있다. 의정의 전문성을 책임지는 상임위원회는 운영위원회와 더불어 행정복지위원회, 도시건설위원회의 3개 축으로 이뤄져 의정을 이끈다.28일 서초구의회에 따르면 재선 의원인 이현숙 부의장은 서초구립 방배노인종합복지관 초대관장으로 7년을 근무한 복지전문가로 복지와 사회 분야에서 의정활동을 펼쳐왔다는 평가를 받는다. 지난 8대 의회에서는 후반기 행정복지위원회 위원장을 맡은 바 있다.유지웅 운영위원장은 초선 의원으로, 후반기 의회의 운영 전반을 관할하고 있다. 40대인 유 위원장은 집행부를 향해 청년 공무원으로 구성된 청년정책국 신설 등을 주장한 바 있다.오지환 행정복지위원장은 초선 의원으로, 민주평화통일 자문회의 서초지회 부회장, MG새마을금고 서초 중앙이사 등을 역임하며 지역에서 잔뼈가 굵었다. 제9대 전반기에는 재정건설위원회 부위원장을 맡은 뒤 행정복지위원장으로 옮겼다.안종숙 재정건설위원장은 제6대 때 비례대표로 입성해 내리 4선을 지내며 서초구의회에서 역할을 이어오고 있다. 제8대 의회 전반기에서는 의장으로 의회를 이끌었고, 제9대 의회에서는 전반기 부의장을 맡은 바 있다.행정복지위원회는 청소년상담복지센터와 서초구가족센터 등 복지현장을 찾았고, 재정건설위원회는 지하 빗물저류조와 같은 수방 시설을 점검하는 등 현장 중심의 행보도 이어갔다.안석 기자