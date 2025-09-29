서울Pn

검색

국정자원 화재에 서울시 재난대책본부 가동…“시민

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

대한민국, ‘세계 최대 독서 릴레이’ 기네스 기록

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

“임산부는 줄서지 마세요”…서울 중구, ‘올 프리

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

송파·日분쿄구, 김밥·잡채 만들며 다진 우호

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

뜨거운 청춘들의 만남···다음달 3일 ‘순천 청년소상공인 페스티벌’ 개최

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

조례호수공원서 오후 3시30분


  •
‘2025 순천 청년 소상공인 페스티벌’ 홍보 포스터. 순천시 소상공인연합회 제공.


순천시가 추석을 앞둔 다음달 3일 오후 3시 30분부터 조례호수공원 수변무대에서 ‘2025 청년 소상공인 페스티벌’을 개최한다. 순천시소상공인연합회가 주최하고, 순천시청년권익위원회가 주관한다. 청년 창업 소상공인 50여명 등이 참석해 젊음을 전달한다.

축제에는 청년 소상공인 부스 운영, 청년 문화 공연, 청년 강사의 특강 및 경영컨설팅, 청년 네트워킹 프로그램 등 다채로운 프로그램이 마련됐다. 특히 지역 청년 소상공인들이 직접 운영하는 홍보 부스가 설치돼 참여한 시민들이 현장에서 다양한 제품과 서비스를 만나볼 수 있다. 지역 청년 예술가들이 참여하는 댄스, 노래, 마술 등 문화 공연이 펼쳐져 시민들과 함께 즐기는 축제 분위기를 조성할 계획이다.

청년 강사 특강에서는 ‘지방소멸과 청년’이라는 주제로 성공 사례를 공유하며, 전문 경영 컨설턴트가 현장 상담 부스를 운영해 청년 창업가들의 실질적인 고민 해결을 돕는다. 청년 참가자 간 교류를 촉진하는 네트워킹 프로그램도 마련돼 새로운 협업 기회가 제공될 전망이다.

이번 행사는 창업에 관심 있는 시민 누구나 참여 가능하다. 다양한 이벤트와 기념촬영, 경품 추첨 등이 함께 진행돼 축제 분위기를 한껏 높일 것으로 보인다.

고영우(박규윤 회관 대표) 순천시소상공인연합회장은 “작은 가게를 열정으로 가득 채울 청년 소상공인과 창업 등에 관심이 있는 시민을 모집한다”며 “축제를 통해 지역 청년 소상공인들의 판로 확대와 브랜드 인지도를 높이고, 지속가능한 지역 창업 생태계를 구축하도록 더 힘쓰겠다”고 밝혔다.


순천 최종필 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

서대문, 재개발 조합 비리에 ‘강수’…“북아현3구역

제한 경쟁·미인가 사전 분양 지적 3차 설명회 열고 “위반 사항 처분”

지역 인재 쑥쑥… 성동 ‘AI 아이디어 챌린지’

새달 25일까지 초4~중3 모집

금천·市교육청, 지역 역량 키우는 협력 모델

자치구 최초 ‘교육협력특구’ 협약

양천 스마트경로당 ‘가왕’들 모였다[현장 행정]

가왕전 지원한 이기재 구청장

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr