박상현 경기도의원, G-BIO WEEK서 AI 행정 추진 현황 점검



23일 수원컨벤션센터에서 ‘G-BIO WEEK X AI CONNECT’를 통해 경기도가 추진하는 AI 행정 혁신 현장에 참여한 박상현 의원이 관계자 설명을 듣고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 박상현 의원(더불어민주당, 부천8)이 지난 23일 수원컨벤션센터에서 열린 ‘G-BIO WEEK X AI CONNECT’를 통해 경기도가 추진하는 AI 행정 혁신 현장에 직접 참여했다. 박 의원은 직접 예산을 확보하며 추진해 온 ‘3개년 경기도형 AI 플랫폼’ 구축 사업이 단순한 행정 효율을 넘어 도민의 삶을 바꾸는 핵심이 될 것이라고 강조했다.이번 전시에서 박 의원이 확인한 기술은 기존의 단순 데이터 처리를 넘어, 실시간 인구 현황, 출퇴근 흐름, 소비 패턴까지 분석하여 행정에 즉시 적용하는 수준에 이르렀다. 이와 함께 회의록 자동 작성 기술 시제품을 직접 테스트하며, 음성을 자동으로 텍스트화하는 기술이 공무원의 업무 효율을 획기적으로 높일 수 있음을 확인했다.박 의원은 특히 보안 문제를 철저히 해결하기 위해 내부 전용 모델과 데이터 필터링 시스템을 구축하는 계획에 주목했다. 경기도는 이르면 연말부터 AI 행정 서비스 시범 운영에 돌입하고, 내년 초에는 의원단에게도 API를 제공할 계획이라고 밝혔다. 박 의원은 “초기 행정망 구축에서 세밀하게 살펴야 한다”며, 사업의 안정성과 효율성을 당부했다.또한, 박 의원은 박람회에 참여한 민간 기업들의 기술력을 살폈다. 그는 AI 기반 망막 사진 분석을 통한 우울증을 분석하는 기술과 유소년 축구 선수들의 훈련을 돕는 AI 훈련 시스템 등 다양한 분야의 기술들을 직접 체험했다. 이를 통해 민간이 개발한 혁신적인 AI 기술을 공공 서비스에 적용하는 방안을 모색했다.박상현 의원은 “AI 기술이 행정의 생산성을 높이는 동시에, 민간 기업과의 협력을 통해 도민들에게 실질적인 혜택을 제공할 수 있도록 지속적으로 노력해야 한다”며, “앞으로도 전문가와 현장의 목소리를 경청하며 소통하는 행정을 이끌어 가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀