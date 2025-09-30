학교·주민의 상생… 구로 ‘스쿨 매니저’

3개교 방과후·휴일 체육시설 개방



서울 구로구가 서울시남부교육지원청, 50플러스센터와 함께 3개 학교에서 ‘스쿨매니저 시범사업’을 추진한다고 29일 밝혔다.스쿨매니저는 주민들이 주거지 가까운 학교 체육시설에서 여가와 체육활동을 즐길 수 있도록 학교를 개방하고 관련 업무를 돕는다. 오류남초, 온수초, 영림중 등 3곳에서 시범사업이 시작된다.학교 체육관과 운동장은 방과후와 주말 시간대에 개방된다. 스쿨매니저는 사용자 확인, 활동 감독, 사고 예방 등의 역할을 맡는다.구는 주민들의 안전한 이용을 위해 체육시설에 대한 영조물 배상 책임 보험에 가입했다. 개방학교에 환경개선을 위한 인센티브도 지원한다. 인센티브는 학교당 최대 400만원까지다.주민들에게 생활 체육 공간을 제공하는 동시에 학교의 시설 관리 부담을 덜고 개방 활성화를 유도하는 계기가 될 것으로 기대된다.장인홍(사진) 구로구청장은 “시설 개방이 부담됐던 학교에 스쿨매니저를 파견해 학교의 운영 부담을 덜고, 주민들에게는 여가 공간을 제공하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 학생들의 안전과 학습권을 보호하면서 학교시설 개방 확대를 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 했다.서유미 기자