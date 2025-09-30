최호정 서울시의회 의장, 요르단 암만시와 MOU··· 중동 도시와 첫 교류 물꼬 터

2014년 서울시의회 대표단 암만 방문 이후 11년 만의 양 의회 대표 간 공식 면담

서울-암만 간 우호협력 강화 MOU··· 스마트 교통 관리 등 상호 관심 분야 교류 확대



서울시의회 본회의장 참관 중인 요르단 암만시의회 의장과 최호정 의장



요르단 암만 시의회 의장과 우호협력 강화를 위한 양해각서 체결한 최호정 의장



서울시의회-요르단 암마시의회간 우호협력 양해각서 체결 후 기념사진을 찍는 최호정 의장

서울시의회는 요르단 암만시와 교류협력 양해각서(MOU)를 체결했다. 중동 도시와의 첫 MOU 체결로, 앞으로 중동 지역과의 교류 다변화가 기대된다.서울시의회는 30일 최호정 의장과 유세프 알 샤와르베 암만 시장이 만나 우호협력 강화를 위한 MOU를 체결했다고 밝혔다.양측 대표단이 만나는 것은 지난 2014년 이후 11년 만이다. 2014년 서울시의회 대표단은 암만시의회 초청으로 암만을 방문해 상호결연 MOU 체결을 논의 한 바 있으나, 코로나 팬데믹 등으로 논의가 무기한 중단된 바 있다.이번 방문은 ‘2025 세계대도시협의회 창립 40주년 기념 서울 총회’ 및 스마트 라이프 위크(SLW) 행사 참석을 위해 방한하는 유세프 알 샤와르베 암만 시장의 요청으로 이뤄졌다. 암만 시장은 15년 넘게 암만시정부 주요 위원회에서 활동했을 뿐만 아니라 UN 자문그룹, 도시간 네트워크 활동 등 도시 외교에도 적극적인 것으로 알려졌다.앞으로 서울시의회와 암만은 스마트 교통 관리, 도시 이동성, 스마트시티 솔루션, 회복력 및 기후대응, 폐기물 관리 및 순환경제, 지속가능한 수자원 관리, 녹지 공공 공간 조성, 역량 강화 및 교육훈련 등 상호 관심 분야 교류를 확대한다는 계획이다.최 의장은 “요르단의 수도인 암만은 중동 지역의 관문 도시로 서울처럼 급격한 도시화가 이뤄져 공통 분모가 많다”며 “앞으로 암만을 비롯해 다른 중동 도시와의 교류 확대에도 힘쓰겠다”고 말했다.한편, 이번 면담에는 아살 알-탈 주한 요르단 대사도 참석해 의미를 더했다. 대사는 주한 아랍공관 최초의 여성 대사로 알려졌으며, 지난 2023년 서울시의회를 방문해 양국 수도 간 MOU 체결 등을 제안한 바 있다.온라인뉴스팀