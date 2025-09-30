과천시, ‘줄타기 전수교육관’ 관악산 등산로 입구에 들어선다



26일 열린 줄타기 전수교육관 건립 기본계획 수립 용역 중간 보고회에서 신계용 과천시장이 발언하고 있다. (과천시 제공)



국가무형문화재 제58호 김대균 명인의 줄타기 공연(과천시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 과천시는 관문동 관악산 등산로 입구 근린공원을 줄타기 전수교육관 건립 부지로 확정했다고 30일 밝혔다.과천시는 지난 26일 시청 상황실에서 개최한 ‘과천시 줄타기 전수교육관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역’ 중간 보고회를 통해, 관내 가용지 분석 결과를 바탕으로 최적의 건립 부지 선정 이유와 규모 등을 설명했다.줄타기는 국가 무형유산이자 유네스코 인류 무형유산으로 등재된 전통예술로 그 가치를 높이 평가받고 있으나, 전수교육관 부재로 전승과 보존에 어려움이 있다는 지적이 제기돼 왔다.과천시는 전수교육관 건립을 통해 줄타기의 역사와 예술성을 체계적으로 계승, 발전시키고, 이를 온온사‧향교 등 전통문화자원과 연계해 전통문화 인프라를 확충할 계획이다. 전수교육관은 지하 1층, 지상 2층 규모로 건립될 예정이다.신계용 과천시장은 “과천이 자랑하는 줄타기의 맥이 끊기지 않도록 전수교육관을 건립하여 전통문화의 가치와 지역 관광 자원으로서의 활용도를 높이겠다”라고 말했다.한편, 줄타기는 조선시대 국가에 소속된 재인들이 관아 행사와 상류층을 대상으로 선보인 전통 공연예술이다. 과천 태생의 김관보 명인 문하에서 활동한 당대 최고의 줄광대들이 갈현동을 중심으로 활동했으며, 1976년 중요무형문화재 제58호로 지정되었다.김영철 보유자에 이어 2000년 제2대 김대균 보유자가 그 명맥을 잇고 있으며, 2011년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재돼 국제적 가치를 인정받았다.안승순 기자