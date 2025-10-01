군포시, 청년친화도시 실무 TF 본격 가동

하은호 시장 “청년이 행복한 미래도시 조성에 최선 다하겠다”



지난달 30일 군포시청에서 열린 ‘국무조정실 청년친화도시 지정 공모’ 대응을 위한 실무TF 회의(군포시 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 군포시는 지난달 30일 시청에서 ‘국무조정실 청년친화도시 지정 공모’ 대응을 위한 실무TF 회의를 열었다.실무TF는 부시장을 단장으로 청년정책 관련 17개의 부서, 기관, 단체 21명으로 구성됐으며, 청년친화도시 추진에 따른 연계사업 발굴, 네트워크 구축, 공모 대응 협의 등 실질적 역할을 수행한다.군포시는 지난 9월 제정된 ‘군포시 청년친화도시 조성에 관한 조례’를 뼈대로 청년 참여와 주도를 기반으로 한 네트워크 협업을 통해 청년들의 정책 체감도를 높일 수 있는 수요자 중심의 맞춤형 정책을 발굴할 계획이다.이날 회의에서는 ‘쉬었음’ 청년 및 청년 1인 가구 증가, 주거 불안정과 낮은 고용률 등 군포 청년이 마주한 현실을 종합 분석하고, 이를 해결하기 위한 주거·일자리·참여 권리 분야의 전략과제 발굴이 집중 논의됐다.또 지역 맞춤, 청년주도, 확산거점의 3대 추진전략을 중심으로 전국 최대 규모의 청년센터인 청년 공간 플라잉 거점화를 통해 청년이 머무르고 성장할 수 있는 정주 여건 마련의 필요성이 강조됐다.이와 함께 노동시장 참여 기회 확대, 청년 안전망 강화, 주거 지원 확충 등 5대 중점과제를 제시하고 청년 감수성을 보다 높일 수 있도록 정책 과정 전반에서 청년이 주체로 참여하며 권리를 보장받을 수 있는 제도적 기반을 마련해 나갈 계획이다.하은호 군포시장은 “청년친화도시 지정은 단순히 국도비 예산 확보 차원이 아닌 청년들이 군포에서 머물며 지역과 함께 성장할 수 있는 여건을 마련하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 청년이 행복한 미래도시 조성을 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자