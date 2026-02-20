서울Pn

영광군, 2026년 작은미술관 전시작품 공모 추진

지역작가전·전국 공모 병행 운영…전시 다양성 확대
전남 영광군이 운영중인 작은전시관 모습. (영광군 제공)


전남 영광군은 오는 3월 20일까지 ‘2026년 작은미술관 전시 작품 공모’를 추진한다고 20일 밝혔다.

이번 공모는 군이 운영하는 법성포구, 법성포뉴타운 야외무대 앞, 백수노을광장, 염산면사무소 앞 등 작은미술관 4개소에 전시할 시각예술 전 분야를 대상으로 한다. 회화, 서예, 사진, 공예, 미디어 등이 포함되며 3월 11일부터 3월 20일까지 신청을 접수해 심사를 거쳐 3월 말까지 전시 작품을 선정한다.

최종 선정된 작품은 오는 4월 중순부터 12월까지 총 4회차로 구분해 전시된다. 1~2회차는 ‘지역작가전’으로, 3~4회차는 지역 제한 없이 ‘일반공모전’으로 운영된다. 이를 통해 지역민과 관광객들에게 일상 속에서 감성이 넘치는 예술 작품을 감상할 수 있는 기회를 제공할 것으로 기대된다.

군 관계자는 “작은미술관이 일상에서 감성 넘치는 예술 작품을 편하게 만날 수 있는 따뜻한 공간이 되도록 전시 콘텐츠의 다양성을 높여 나가겠다”고 밝혔다.


임형주 기자
