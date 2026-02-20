‘동백신봉선’ 조기 추진 청원에 이상일 시장, “사전 타당성 조사 용역하겠다”



용인특례시 추진 철도 사업

이상일 용인특례시장이 도시철도 ‘동백신봉선’의 조속한 신설을 바란다는 시민 청원에 대해 올해 상반기 중 사전 타당성 조사 용역을 발주하고, 후속 절차를 신속하게 진행하겠다고 20일 밝혔다.앞서 용인 시민 1035명은 지난 1월 3일부터 2월 2일까지 용인시 시민청원 게시판 ‘두드림’에 ‘동백신봉선 신속한 사전타당성조사 실시 요청’에 대한 청원을 올렸다. ‘두드림’에 게시된 청원에 시민 100명 이상이 동의하면 답변해야 한다.청원에는 동백신봉선의 조속한 사전 타당성 조사, 신규 검토 도시철도 노선인 ‘언남~동천선’ 신설과의 연계, 경기용인 플랫폼시티의 고밀도 지역 통과를 통한 경제성 확보 등의 건의사항이 담겼다.이 시장은 서면 답변을 통해 “동백신봉선 신설과 용인선 연장은 2025년 12월 12일 국토교통부 승인·고시를 통해 ‘제2차 경기도 도시철도망 구축계획’에 공식 반영된 노선”이라며 “올해 제1회 추가경정예산 편성을 통해 사전 타당성 용역 예산을 확보하고 용역을 신속하게 진행할 계획”이라고 밝혔다.이어 “언남동천선은 동백신봉선 신설을 전제로 시가 추진하는 신규 연계 노선이어서 경기도 도시철도망 계획에는 반영되어 있지 않지만, 이번 사전타당성조사 용역을 통해 플랫폼시티 및 언남지구 주택사업 등 변화된 도시 여건을 종합적으로 고려해 연계 방안을 면밀히 검토할 계획”이라고 덧붙였다.지난해 제2차 경기도 도시철도망 구축계획에 반영된 동백신봉선은 수지구 신봉동에서 성복역(신분당선), 구성역(GTX-A·수인분당선), 동백역(경전철) 등 주요 환승지를 잇는 14.7㎞의 노선이다. 신봉동과 성복동을 거쳐 반도체 소재·부품·장비(소부장) 기업과 인공지능(AI) 기업이 입주하고, 호텔·컨벤션 시설이 들어설 플랫폼시티와도 연결된다.구축계획에 함께 반영된 용인선 연장은 용인경전철을 기흥역에서 흥덕을 거쳐 광교중앙역까지 6.8㎞ 구간을 연결하는 사업이다.시가 지난해 말 추진하기로 결정한 신규 철도 언남동천선(동천~죽전~마북~언남)은 길이 6.87㎞의 도시철도 노선이다.동백신봉선 신설을 전제로 타당성 검토를 한 결과 언남동천선의 비용 대비 편익(B/C)값은 1.23으로 높게 나왔다. 이용 수요는 하루 평균 3만 1461명으로 추정됐다.안승순 기자