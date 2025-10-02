‘교원 감축 중단해야’··· 전남 교육단체 서명 운동 전개

교육공동체와 연대 운동



전남교육청이 교육공동체와 연대해 교원 감축 중단과 학생의 교원 정책 개선을 촉구하는 서명운동을 하고 있다.



“교원 감축을 중단하고, 학생의 미래를 위한 교원 정책이 개선돼야 합니다.”전남교육청이 교육공동체와 연대해 교원 감축 중단과 학생의 교원 정책 개선을 촉구하는 서명운동을 전개하고 있다.지난 30일부터 시작한 서명운동은 전남지역 교직원뿐 아니라 학생, 교원단체·학부모단체·시민사회단체, 민관산학 교육협력위원회 등 교육공동체들이 모두 참여하고 있다. 전남교육청은 이렇게 모아진 서명을 정부에 직접 전달해 현장의 목소리가 정책에 반영되도록 강력히 요구할 계획이다.전남교육청은 “정부가 단순한 학생 수 감소만을 기준으로 교원 정원을 줄이는 현 정책은 많은 부작용을 초래한다”며 “실제 수업이 이뤄지는 학급 수와 지역 교육 여건을 충분히 반영하지 못해 교육과정 운영에 큰 차질을 빚고 있다는 현장의 목소리를 담았다”고 지적했다.특히 농어촌과 도서 지역이 많은 전남의 현실에서는 교사 한 명이 담당하는 역할과 책임이 과중해지고, 그로 인해 수업 정상화와 학생 맞춤형 교육이 흔들릴 우려가 크다고 강조했다.김대중 교육감은 “교원 정원 감축은 단순한 수치 조정의 문제가 아니라 학생 한 명, 한 명의 배움과 성장의 권리를 위협하는 심각한 사안이다”고 설명했다. 이어 “전남교육청은 교원 감축 중단을 위해 교육공동체와 함께 끝까지 목소리를 내 학생들이 안정된 교육환경에서 미래를 준비할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.무안 최종필 기자