오세훈, ‘한강버스’ 운항 중단에 “시민 불편하게 해 송구”



한강버스가 서울 여의도 선착장을 향하는 모습. 연합뉴스

오세훈 서울시장이 한강버스가 정식 운항을 시작한 지 열흘 만에 운항을 중단한 것에 대해 “송구스럽다”고 사과했다.오 시장은 29일 시청에서 열린 주택 공급 대책 관련 브리핑 도중 “한강버스 관련 입장을 밝히지 않을 수가 없다”라며 “추석 연휴 때 가족들과 함께 한강버스를 탈 계획을 세운 시민도 있을 텐데 운행을 못 해 아쉽고 송구하다”라고 말했다.앞서 지난 18일 서울의 첫 수상 대중교통인 ‘한강버스’가 정식 운항을 시작했다. 그러나 첫날부터 화장실이 막혀 역류하는 등 잡음이 불거졌다. 20일엔 폭우로 운항을 중단했다. 22일과 26일에는 운항 중 방향타 문제로 회항과 결항이 이어졌다. 28일에도 출항 준비 과정에서 정비 필요 사항이 발견돼 4척 중 2척만 운영하기로 했다. 결국 이날 오후 시는 약 한 달간 한강버스 승객 탑승을 일시 중단하기로 결정했다.오 시장은 “열흘 정도 한강버스를 운행하면서 기계적, 전기적 결함 등이 몇 번 발생하다 보니 시민들 사이에 불안감이 생긴 것도 사실”이라며 “조금이라도 불안감을 느끼는 시민이 없도록 이번 기회에 일정 기간 운항을 멈추고 안정화 방안을 갖는게 바람직하다는 결정을 내렸다”고 설명했다. 이어 “다시 한번 탑승과 운항을 기대했던 시민에게 송구스럽다는 말씀 전한다”고 덧붙였다.시는 이날부터 10월 말까지 한강버스 시민 탑승을 중단하고 성능 고도화와 안정화를 위한 ‘무승객 시범 운항’을 한다.이날 오전 박진영 시 미래한강본부장은 시청에서 열린 ‘한강버스 시범운항 전환 관련 약식 브리핑’에서 “이용자들에게 실망과 불편을 끼친 점에 대해 사과드린다”며 고개를 숙였다.이어진 질의응답에서 박 본부장은 ‘한강버스에 구조적으로 문제가 있는 것 아니냐’는 지적에 “구조적 문제는 아니라고 본다”라며 선을 그은 후 “예측하지 못한 문제들이 발생했다. 어느 정도 데이터가 쌓이면서 더 나아지고 있다. 다만 시범 운항을 통해 면밀하게 테스트하기로 했다”라고 무승객 시범 운항 전환 배경을 설명했다. 이어 “다음 달 안에는 꼭 재운항할 계획”이라며 “상황이 좋아지면 기존 한강버스와 함께 대체선 투입도 가능할 것으로 본다”고 덧붙였다.앞선 시범 운항과 이번 시범 운항의 차이에 대해서는 “정식 운항 전에는 선착장이 없어서 시범 운항이라고 하더라도 한강버스가 단순히 움직이는 데 그쳤다”라며 “이번에는 정식 운항을 하는 것처럼 운영하면서 배에 스트레스도 주고 다양한 환경에서 (배의) 상태를 확인하고자 한다. 이를 통해 대책을 마련할 것”이라고 말했다.임태환 기자