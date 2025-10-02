AI 역량 키우는 서초… 함께 동화 만들어요

서울Pn

숭실대 협력해 주민 180명 교육


  •
지난달 30일 서울 서초구청에서 ‘2025 AI 융합 주민 역량강화 교육’이 진행되고 있다.
서초구 제공


서울 서초구는 지난달 30일 구청﻿에서 일상 속에서 인공지능(AI)을 잘 활용할 수 있게 하기 위한 ‘2025 AI 융합 주민 역량강화 교육’을 개최했다고 1일 밝혔다.

주민 180여명을 대상으로 한 이번 교육은 서초구와 숭실대가 함께 추진하는 지역지능화인재양성사업의 하나로 마련됐다. 빠르게 변화하는 AI 전환 시대에 주민들이 ﻿체감할 수 있는 활용 능력과 미래 대비 역량 강화를 목표로 마련됐다.

강연자로 나선 김덕진 IT커뮤니케이션연구소장은 ‘AI가 만든 변화, 내가 준비해야 할 미래’를 주제로 ▲생성형 AI의 최신 흐름과 일상 활용법 ▲AI로 인한 사회적 격차와 교육의 중요성 ▲2030년을 준비하는 핵심 역량 등을 강의했다.

참가자들은 AI를 생활 속에서 활용하는 방법을 ‘아이와 함께 동화 만들기’ 등의 사례로 이해하는 시간을 가졌다. ﻿AI 기술 발전에 따른 직업 변화, 윤리적 활용 문제, 창의력의 재정의 등 주민들의 다양한 질문이 쏟아지기도 했다.

서초구는 이번 교육을 계기로 AI에 대한 주민들의 관심과 이해가 크게 높아질 것으로 기대한다. ﻿


안석 기자
2025-10-02
