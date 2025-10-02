김춘곤 서울시의원, ‘2025 적극행정대상’ 수상



지난 1일 열린 ‘2025 적극행정대상’ 시상식에서 지방의회 부문 수상자로 선정된 김춘곤 의원(오른쪽)



수상소감 말하는 김춘곤 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 환경수자원위원회 위원으로 활동 중인 김춘곤 의원(국민의힘, 강서4)은 지난 1일 여의도 국회도서관 대강당에서 열린 ‘2025 적극행정대상’ 시상식에서 지방의회 부문 수상자로 선정되어 상을 받았다.‘적극행정대상’은 한국문화예술체육진흥원이 주최하는 시상으로, 국민 중심 행정을 실현하고 체감할 수 있는 성과를 창출한 모범적인 사례를 발굴·확산하기 위해 마련됐다. 공공성·창의성·지속가능성을 갖춘 우수한 행정 및 의정 활동을 널리 알려 행정의 본질적 가치와 사회적 신뢰를 높이는 데 목적이 있다.올해 시상식은 입법, 지방정부, 지방의회, 공공기관, 기업 등 다섯 개 부문에서 수상자를 선정했으며, 심사위원단은 변재운 전 국민일보 사장, 윤정희 한국일보 전략기획팀 부장, 한기영 서경대학교 교수 등이 참여했다.김 의원은 서울시의원으로서 서울시 발전과 시민 삶의 질 향상을 위해 지금까지 33건의 조례를 발의했다. 상반기에는 도시안전건설위원회 위원으로 활동하며 안전한 도시환경 조성에 주력했으며, 하반기에는 환경수자원위원회 위원으로서 깨끗하고 쾌적한 서울을 만드는 데 힘써왔다.또한 하수도 악취 민원 해결, 리버버스 안전 강화, 한강 수변 편의시설 확충, 주민·학생 안전 예산 확보 등 생활 현안을 꼼꼼히 챙겼으며, 서남권역 열부족 대책과 에너지공사 운영 문제를 지적하는 등 시민 생활과 직결된 의정활동을 펼쳤다.이날 김 의원은 “이번 수상은 서울시민의 목소리에 귀 기울이며 실질적인 변화를 만들기 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 주민 삶의 질을 높이고 균형 있는 지역 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 소감을 밝혔다.온라인뉴스팀