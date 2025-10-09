역시 출렁다리… 지역 관광 활성화에 ‘효자’

서울Pn

영천 ‘보현산댐’ 2년 만에 100만명
예산 ‘예당호’ 올해 누적 1000만명


  •
충남 예산 예당호 출렁다리 야경.
예산군 제공


전국의 출렁다리가 방문객을 불러 모으면서 지역 관광 활성화에 효자 역할을 하고 있다.

경북 영천시는 보현산댐 출렁다리 방문객이 100만명을 돌파했다고 9일 밝혔다. 2023년 8월 개장된 지 2년여만이다.

이 출렁다리는 별을 형상화 한 국내 최초의 X자형 주탑을 비롯 보현산댐을 가로지르는 국내 최대 규모의 350m 경간장(주탑사이 거리)과 국내 2번째인 총길이 530m를 자랑한다. 영천시 관계자는 “31일까지 다양한 기념 이벤트를 통해 보현산댐 출렁다리를 전국적 관광 명소로 알릴 계획”이라고 말했다.

충남 예산군 예당호 출렁다리(길이 402m)는 2019년 4월 개장한 이후 6년간 900만명이 넘는 관광객이 찾았다.﻿ 예산군 관계자는 “올해 안에 누적 방문객 1000만명을 돌파할 것”이라고 했다.

경기 여주시 남한강 출렁다리는 연말까지 누적 관람객 300만명 돌파에 청신호가 켜졌다. 지난 5월 개통 4개월여 만에 153만명이 방문해서다. 이 출렁다리는 세종대왕 탄생일 5월 15일을 기념해 연장 515m, 폭 2.5m의 보행자 전용 현수교로, 남한강 절경을 한눈에 조망할 수 있다.﻿ 국토교통부에 따르면 전국 출렁다리는 2018년 160곳에서 2023년 238곳으로 5년간 78곳이나 늘었다.


영천 김상화 기자
2025-10-10 27면
