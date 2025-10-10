‘구석구석 관광테마골목’ 선정 용인 보정동 카페거리, ‘코지가든’ 새 단장



용인시 보정동 카페거리 ‘코지가든’ 전경 (경기관광공사 제공)

경기도와 경기관광공사는 ‘2025 경기도 구석구석 관광테마골목’ 사업에 선정된 용인시 보정동 카페거리가 따뜻하고 아늑한 정원을 테마로 한 특별한 공간, ‘코지가든(Cozy Garden)’으로 새 단장을 마쳤다고 10일 밝혔다.지난 2014년부터 ‘아름다운 거리’로 널리 알려진 보정동 카페거리가 단순한 카페 거리에서 벗어나, 사계절 내내 머물며 다양한 체험을 즐길 수 있는 정원형 관광지로 재탄생했다.최근 관광 트렌드인 ‘머무름·체험 중심 여행’과 ‘로컬 감성 소비’ 흐름을 반영하고, 경기도의 ‘지역관광 거점 육성 정책’과 연계, 일상 공간을 차별화된 매력을 갖춘 생활 관광 거점으로 탈바꿈시켰다.새롭게 꾸며진 거리는 11일 점등식으로 시민들에게 첫선을 보인다. 보행자 구간에 감성적인 조명과 사계절 식생 플랜트박스, 수목 투사 등을 설치해 낮에는 활기차고 생기 넘치는 휴식 공간을, 밤에는 따뜻하고 낭만적인 야경을 선사할 예정이다.또 10월 한 달간 보정동 카페거리에서는 새 변신을 알리는 차원에서 다채로운 프로그램이 이어진다. ‘코지가든 살롱’은 20일까지 지역 공방 4곳이 참여해 공예와 플라워 체험을 제공하고, 25일에는 전시회가 열린다.상인들이 직접 매장을 꾸미고 심사를 통해 가장 매력적인 매장을 선정하는 ‘코지가든 어워드’ 행사는 11일 개막식에 맞춰 진행되고, ‘코지가든 마켓’은 11일, 18일, 25일 오전 11시부터 밤 9시까지 세 차례 열린다. 유럽 감성을 담은 플리마켓이다.조원용 경기관광공사 사장은 “환경 개선과 신규 프로그램을 통해 보정동 카페거리가 사계절 내내 방문하고 싶은 아늑한 정원형 관광지로 자리매김하기를 기대한다”며, “방문객 모두가 이곳에서 감성적인 경험과 진정한 여유를 즐길 수 있기를 바란다”라고 말했다.안승순 기자