‘추석 연휴’ 가장 인기 있었던 해외 여행지는?

인천공항→동남아·일본·중국
인천국제공항공사는 지난 2일부터 9일까지 8일간의 추석 연휴 기간에 총 17만907명이 인천공항을 이용했다고 12일 밝혔다.
이는 하루 평균 21만7613명이 인천공항을 통해 입출국한 것으로 추석 연휴 최다이며 올 설 연휴(21만9026명)에 이어 역대 명절 두 번째다.
이용객이 가장 많았던 날은 지난 8일 22만8846명이었다. 연휴 첫날인 3일 13만7390명이 출국해 인천공항 개항 이래 최다 여객 기록을 경신했다. 기존 기록은 올해 설 연휴 12만6994명이었다. 도착여객은 9일(12만5826명) 가장 많았다.
지역별로 보면 동남아행이 26%(44만8000명)를 차지했고 일본 25%(43만2000명), 중국 17.2%(29만6000명) 순이었다.
항공기 운항은 총 9906편, 하루 평균 1238편이었고 3일 하루에만 1281편이 운항해 개항 이후 역대 최다 운항 실절을 갈아치웠다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지