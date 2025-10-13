동대문구, 17~18일 서울약령시 한방문화축제 개최

서울Pn

서울 동대문구는 오는 17~18일 양일간 서울약령시 일대에서 ‘제31회 서울약령시 보제원 한방문화축제’를 개최한다고 13일 밝혔다.

(사)서울약령시협회가 주최·주관하고, 서울시와 동대문구가 후원하는 이번 축제는 조선시대 구휼기관인 ‘보제원’의 가치를 되새기고, 한의약의 우수성과 전통문화를 널리 알리고자 마련됐다.

행사는 17일 오전 10시 서울약령시 북1문에서 시작하는 보제원 제향 퍼레이드로 막을 연다. 이어 대형그릇에 비빔밥을 만들어 참가자들과 함께 나누는 ‘한방산채비빔밥 퍼포먼스’가 열리고, 개막식과 함께 한방문화예술공연이 진행된다.

둘째 날인 18일에는 오전 10시 지역예술인 공연을 시작으로 시민 참여형 프로그램이 이어진다. 전통 한약재 썰기대회 등 한방문화 체험 프로그램이 진행되고, 폐막식으로 축제가 마무리된다.

또 축제 기간 내내 한방체험존과 기타체험존에서는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 다채로운 프로그램이 준비된다.

이필형 동대문구청장은 “서울약령시는 한방의 과거와 현재, 미래를 잇는 서울미래유산”이라며 “이번 축제를 통해 시민들이 전통 한의약의 가치와 지역 공동체의 따뜻함을 함께 느끼는 기회가 되길 바란다”고 말했다.


안석 기자
