전남도, 염전 근로자 근로 환경 개선 나서

염전 근로자 실태조사 통해 인권침해 실태 파악과 대책 마련



전남도가 14일 염전 근로자 근로실태 조사 중간보고회를 하고 있다.

전남도가 염전 작업자들의 근로환경 개선을 위한 실질적인 방안 마련에 나섰다.전남도는 14일 도청에서 ‘염전 근로자 근로 실태 조사’ 중간보고회를 열고 그동안의 추진 상황과 조사 결과를 공유하고 염전 근로환경 개선 방안을 논의했다.이날 보고회에선 전남도와 영광·신안군 관련 부서, 고용노동부 목포지청, 전남경찰청, 전남도 인권위원회, 전남연구원 등이 참석해 근로환경 조사 추진 경과와 주요 결과를 검토하고 근로환경 개선을 위한 다양한 의견을 나눴다.이번 실태조사는 전남연구원이 지난 4월부터 도내 염전 근로자의 인권침해 실태를 파악하고 근로환경 개선을 위한 정책 기반을 마련하기 위해 마련됐다.오는 11월까지 염전 근로자와 고용주를 대상으로 면접조사와 심층 인터뷰가 진행된다.조사 주요 내용은 염전 근로자의 취업 경로와 생활 및 근로환경, 임금 지급 실태, 인권 침해 여부 등이며 현장 중심 조사 방식으로 근로자의 처우 실태를 파악하는 데 중점을 뒀다.박영채 전남도 해양수산국장은 “염전 근로자에 대한 인권침해 사례 근절과 부정적 이미지 개선을 위해서는 근본적인 원인 분석과 현장 중심의 정책 수립이 필요하다”며 “앞으로도 염전 근로자의 인권 보호와 노동환경 개선을 위한 실질적인 대책 마련에 최선을 다하겠다”고 말했다.전남도는 2021년 염전 근로자 인권침해 사건 발생 이후 재발 방지와 예방을 위해 제도 보완과 현장 점검, 인권 교육, ‘염전근로자 안심숙소 및 쉼터’ 지원 등 근로자 인권 보호와 노동환경 개선을 위한 다양한 정책을 추진해 왔다.무안 류지홍 기자