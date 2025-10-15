동대문, 서울 동북권 첫 자율주행버스 운행

서울Pn

장한평역~경희의료원 왕복 15㎞
평일 하루에 6회, 75분 간격으로


서울 동대문구가 지난 13일 구청 앞 광장에서 자율주행버스 개통식을 진행하며 제막 행사를 갖고 있다.
동대문구 제공


서울 동대문구는 지난 13일 구청 앞 광장에서 자율주행버스 개통식을 개최했다고 14일 밝혔다.

동대문구 자율주행버스 ‘동대문A01’은 개통식 다음날인 이날 오전 9시 첫차부터 정식 운행에 들어갔다. 서울 동북권에서는 첫 자율주행버스 운행이다.

참석자들은 제막행사에 이어 자율주행버스 시승 행사를 가졌다. 이필형 동대문구청장은 “이번 자율주행버스 개통은 동북권 교통의 새로운 이정표이자, 미래형 도시로 나아가는 중요한 발걸음”이라며 “구민들이 보다 안전하고 편리한 이동 서비스를 누릴 수 있도록 지속적으로 혁신을 이어가겠다”고 말했다.

동대문구 자율주행버스 노선은 장한평역에서 전농사거리, 청량리역, 세종대왕기념관을 거쳐 경희의료원까지 이어지는 왕복 15㎞ 구간으로, 총 23개 정류소를 운행한다. 운행은 평일 하루 6회로, 운행 시간은 오전 9시부터 오후 6시 15분까지다. 배차 간격은 75분이다.

앞서 구는 지난 8월 말부터 시험 운행해 자율주행 운행 데이터를 지속적으로 수집해 시스템 안정성을 검증하고 서비스 품질을 높여왔다.﻿


안석 기자
2025-10-15 23면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
