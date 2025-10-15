“내가 평택시장이라면!” 발표대회서 ‘논길을 활용한 생태 휴식 공간 조성’ 최우수상



지난 14일 열린 ‘2025 평택시민협치대회 <내가 시장이라면!> 발표’에서 상을 탄 6개 팀이 기념 촬영을 하고 있다. (평택시 제공)

경기 평택시가 지난 14일 시청 대회의실에서 개최한 ‘2025 평택시민협치대회 <내가 시장이라면!>’ 발표에서 ‘논길을 활용한 생태휴식공간 조성’이 최우수상을 받았다.평택시 통합 30주년을 맞아 ‘동행 30년, 함께 만드는 모두의 평택’을 주제로 열린 올해 6회째 평택시민협치대회에는 복지·환경·청년·문화·안전 등 5개 분야에서 공모된 제안 가운데, 정책개발 워크숍과 전문가 멘토링을 거쳐 완성도를 높인 입선 6개 팀의 발표로 진행됐다.최우수에는 논이 숲이 되는 길팀의 ‘논길을 활용한 생태 휴식 공간 조성’이 선정됐고, 우수에는 핑크클로버팀의 ‘대중교통 내 임산부 배려 솔루션’과 평택청년네트워크팀의 ‘평택형 고립-은둔 청년 지원 체계 구축’이 뽑혔다. 장려에는 싱글벙글플랫폼팀의 ‘거점 버스정류장 쿨링포그 설치’와 캣스토리팀의 ‘동물 구조 버스를 만들어 주세요’, 회복적문화팀의 ‘권역별 공공갈등 예방·의제 발굴을 위한 협력 거버넌스(협치) 구축’이 수상했다.정장선 평택시장은 “시민의 아이디어가 행정과 협력해 정책으로 이어지는 과정에서 평택의 변화와 성장이 시작된다”라며 “시민이 함께 고민하고 제안한 정책이 앞으로 시정 운영의 소중한 밑거름이 될 수 있도록 행정적인 지원을 하겠다”라고 말했다.안승순 기자