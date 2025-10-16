‘가평군 자라섬’, 제2호 경기도 지방정원 등록···세미원(양평)에 이어 두 번째



가평 자라섬 전경(경기도 제공)

경기도가 가평군 자라섬을 15일 ‘경기도 지방정원’에 등록했다. 2019년 ‘세미원(양평군)’에 이어 두 번째 지정이다.‘지방정원’은 지역의 자연환경과 문화적 특성을 반영해 지방자치단체가 조성·운영하는 공공정원이다. 전국 최초 지방정원인 세미원 등 전국에 15개가 있다.지난 1943년 청평댐이 건설되면서 북한강에 생긴 자라섬은 남이섬과 직선거리로 800m 정도에 자리 잡고 있다. ‘자라처럼 생긴 언덕’이 바라보고 있는 섬이라 하여 ‘자라섬’이라는 이름이 붙여졌다. 동도, 서도, 중도, 남도 등 4개 섬으로 이뤄져 있으며, 레저 및 생태공원 시설 등이 들어서 있다. 해마다 열리는 ‘자라섬 재즈페스티벌’의 개최지로, 자연 속 여가·문화·관광이 결합한 복합문화공간이다.이정수 경기도 정원산업과장은 “자라섬은 수변 생태환경과 문화콘텐츠가 결합한 정원으로, 경기북부 정원문화 확산에 큰 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 지역의 자연자원과 생활문화를 담아내는 지방정원을 권역별로 조성·등록해, 정원문화와 산업의 균형 있는 발전 거점이 될 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다”라고 말했다.안승순 기자