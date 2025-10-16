‘가평군 자라섬’, 제2호 경기도 지방정원 등록···세미원(양평)에 이어 두 번째

경기도가 가평군 자라섬을 15일 ‘경기도 지방정원’에 등록했다. 2019년 ‘세미원(양평군)’에 이어 두 번째 지정이다.
‘지방정원’은 지역의 자연환경과 문화적 특성을 반영해 지방자치단체가 조성·운영하는 공공정원이다. 전국 최초 지방정원인 세미원 등 전국에 15개가 있다.
지난 1943년 청평댐이 건설되면서 북한강에 생긴 자라섬은 남이섬과 직선거리로 800m 정도에 자리 잡고 있다. ‘자라처럼 생긴 언덕’이 바라보고 있는 섬이라 하여 ‘자라섬’이라는 이름이 붙여졌다. 동도, 서도, 중도, 남도 등 4개 섬으로 이뤄져 있으며, 레저 및 생태공원 시설 등이 들어서 있다. 해마다 열리는 ‘자라섬 재즈페스티벌’의 개최지로, 자연 속 여가·문화·관광이 결합한 복합문화공간이다.
이정수 경기도 정원산업과장은 “자라섬은 수변 생태환경과 문화콘텐츠가 결합한 정원으로, 경기북부 정원문화 확산에 큰 역할을 할 것”이라며 “앞으로도 지역의 자연자원과 생활문화를 담아내는 지방정원을 권역별로 조성·등록해, 정원문화와 산업의 균형 있는 발전 거점이 될 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다”라고 말했다.
안승순 기자