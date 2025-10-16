영광군, 한전KDN과 ‘공익형 재생에너지 발전사업 업무협약’ 체결

공공 유휴부지 활용 재생에너지 수익···군민과 함께 나눈다

영광군, 전남도·한전KDN과 공익형 발전모델 구축 틀 완성



15일 영광군이 전라남도·한전KDN과 함께 공익형 재생에너지 발전사업 합의서를 체결했다.

영광군이 전라남도, 한전KDN과 함께 공공 유휴부지를 활용한 재생에너지 발전수익을 군민과 함께 나누는 공익형 발전사업을 본격 추진한다.군은 15일 전남도청에서 김영록 전남도지사, 장세일 영광군수, 박상형 한전KDN 대표이사 등이 참석한 가운데 ‘공익형 재생에너지 발전사업 업무협약’을 체결하고, 지역의 에너지 자립과 군민 이익 환원을 동시에 이루는 상생 발전모델 구축에 나선다고 16일 밝혔다.이번 협약을 통해 전남도와 영광군은 유휴 공공부지 발굴과 행정지원, 개발이익 공유계획 수립을 담당하고, 한전KDN은 재생에너지 설비의 효율적 운영과 통합관리체계 구축을 맡게 된다. 공공부지에 설치된 태양광 발전시설에서 발생하는 수익은 지역사회와 나누는 공익형 사업으로 추진된다.영광군은 지난해 ‘신재생에너지 개발이익공유 조례’를 제정해 발전사업으로 얻은 이익이 지역으로 환원될 수 있는 제도적 기반을 마련했으며, 올해 5월에는 ‘영광군 기본소득 기본 조례’를 제정해 에너지 기본소득을 포함한 군민 소득 환원의 법적 틀을 완성했다.군은 앞으로 공공부지 발전사업 수익을 ‘에너지 공유화 기금’에 적립해 단계적으로 군민에게 에너지 기본소득 형태로 돌려주는 체계를 마련할 계획이다. 이를 통해 군민이 직접 참여하고 혜택을 함께 누리는 ‘에너지 순환형 지역경제’ 실현에 속도를 낼 방침이다.장세일 영광군수는 “이번 협약은 재생에너지 생산을 넘어, 그 수익을 군민과 공유하는 공익형 순환 경제의 출발점이 될 것”이라며 “공공부지에서 발생한 발전수익을 ‘에너지 공유화 기금’에 모아 군민 모두가 에너지 혜택을 체감하는 기본소득 행복 도시 영광을 만들어가겠다”고 말했다.임형주 기자