평택서 경기정원박람회 개막
16일 경기 평택시 농업생태원에서 열린 ‘2025 경기정원문화박람회’를 찾은 시민들이 활짝 핀 맨드라미와 댑싸리 등을 보며 가을 정취를 만끽하고 있다. 박람회는 19일까지 계속된다.
연합뉴스


16일 경기 평택시 농업생태원에서 열린 ‘2025 경기정원문화박람회’를 찾은 시민들이 활짝 핀 맨드라미와 댑싸리 등을 보며 가을 정취를 만끽하고 있다. 박람회는 19일까지 계속된다.

연합뉴스
2025-10-17 27면
