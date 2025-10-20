“대화·타협 통해 구민들 도울 것”

서울Pn

백남환 서울 마포구의회 의장


“자기 고집을 세우는 것보다 각자의 입장을 들어보고 문제를 해결할 수 있는 방법을 찾는 게 중요하다고 생각합니다.”

백남환 서울 마포구의회 의장은 19일 서울신문과의 인터뷰에서 후반기 의장으로 선출된 이후 집행부와 ‘호혜적 관계’를 유지하기 위해 노력하고 있다며 이같이 밝혔다. 백 의장은 “흔히 의회와 집행부의 관계를 생각하면 견제와 긴장만 생각하지만 오히려 필요한 건 이해하고 힘을 합치는 것”이라면서 “호혜라는 단어를 살펴보면 ‘서로 은혜를 주고받는다’는 뜻이다. 서로를 존중하며 돕는다는 자세로 불필요한 행정적 갈등을 줄이는 게 주민에게 오히려 이득이 된다”고 설명했다.

의장으로서 이룬 가장 큰 성과에 대한 질문에 백 의장은 상암 쓰레기 소각장 추가 건립 저지를 꼽았다. 그는 “가장 큰 성과는 의정활동이 아닌 상암동 소각장 추가 건립을 막아낸 것”이라면서 “누구보다 주민 여러분께서 노력해주셨고, ﻿뒤에서 지지와 응원을 보내주신 주민들이 없었다면 불가능했을 일”이라고 평가했다.

백 의장의 성공적인 구의회 운영 비법으로 ‘대화’를 제시했다. 백 의장은 “최대한 의원들의 의견을 존중하면서도 그게 정말 합리적인지 상의하며 논의를 개진하려 하고 있다”면서 “의원 사이의 의견 충돌이라는 건 결국 지역구 주민들의 이익과 관련된 것이다. ﻿이 과정에서 의장이 최대한 대화의 장을 만들려고 한다”고 말했다. 그는 “지역 정치의 목표는 결국 구민들의 행복과 기쁨”이라면서 “대화와 타협으로 주민들에게 실질적인 도움이 되게 할 것”이라고 했다.


김동현 기자
2025-10-20 38면
