서대문표 ‘청정 자연 필터’… 안산 이끼숲서 힐링 어때요

쉬나무 쉼터 일대 녹색 경관 조성

산수국·고비 등 20여종 함께 식재

토사 유실 방지·공기 정화 등 기대

이성헌 구청장 “친환경 공간 확대”



지난 1일 서울 서대문구 안산 자락길을 찾은 방문객이 쉬나무 군락지 아래 조성된 이끼숲 풍경을 휴대전화 카메라에 담고 있다.

서대문구 제공

서울 서대문구 안산 자락길에 ‘자연의 필터’로 불리는 대형 이끼숲이 만들어졌다.10일 서대문구에 따르면, 안산 자락길 쉬나무 쉼터 일대에 시비 3억원을 들여 지난 9월부터 11월까지 425㎡ 규모의 이끼숲을 조성했다. 안산 자락길을 찾는 많은 시민에게 기존 황톳길과 함께 도심 속 이색 휴식의 장이 될 것으로 구는 기대했다.서대문구 관계자는 “등산객이 쉽게 방문할 수 있을 뿐만 아니라 이끼가 토양 표면을 덮고 있어 비바람에 의한 경사지 토양 유실을 막아준다”고 설명했다. 또 습기를 저장해 산불 발생 위험을 낮추고, 미세먼지 흡착과 이산화탄소 흡수를 통해 공기를 정화하는 필터와 같은 효과도 있다.쉬나무 군락지 아래쪽은 음지 환경과 산성 토양이 유지돼 이끼 생육에는 최적이다. 구는 이런 특성을 활용해 인공 요소를 최소화하고 자연 상태 그대로의 생태 환경을 보존하는 방식으로 이끼숲을 만들었다. 서리이끼와 깃털이끼가 고요하고 신비로운 분위기를 더하고 산수국, 고비﻿ 등 20여종의 다양한 지피식물, 관목류가 다채로운 색감을 선사한다.최적의 생육 환경을 유지하도록 하는 관수시설과 안내판도 설치했다. 야간 이용객 편의를 고려한 조명과 곤충서식지도 있다. 관수시설은 건조한 날씨에도 습도를 공급해 이끼 생육을 돕고 방문객에게는 안개 속을 걷는 듯한 느낌을 준다.7㎞ 길이의 안산 자락길은 전국에서 처음 만들어진 순환형 무장애 숲길이다. 2023년 설치된 안산 황톳길은 보온비닐하우스, 황토볼장 등으로 사계절 내내 걸을 수 있는 황톳길로도 유명하다. 이른바 ‘폭포멍’으로 외국인 관광객을 불러 모으는 명소가 된 카페폭포와 홍제폭포로도 이어진다.이성헌 구청장은 “안산 이끼숲은 잠시 멈춰 서서 자연의 깊이를 느끼며 심신의 치유를 얻을 수 있는 특별한 공간”이라며 “자연과 호흡하며 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 친환경 녹지 공간을 지속해서 확대·관리해 나가겠다”고 말했다.서유미 기자