5급 공채·외교관 후보, 올 최종 합격자 356명

외교관 후보자의 여성 합격자 비율은 51.2%(22명)로, 지난해(59.1%)보다 7.9% 포인트 낮아졌다. 2019년 48.8%를 기록한 이후 2020년 52.9%, 2021년 63.4%, 2022년 62.5%, 2023년 66.7% 등 5년 연속 과반을 유지했으나 올해는 근소하게 남녀 균형을 이뤘다. 인사처 관계자는 “외교관 후보자는 선발 인원이 적어 해마다 여성 비율이 다소 출렁이는 경향이 있다”고 설명했다.
5급 과학기술직의 여성 합격률은 19.4%로 전년(19.1%)보다 소폭 상승했다. 반면 5급 행정직의 여성 합격률은 43.2%로, 지난해(45.2%)보다 2% 포인트 감소했다. 5급 공채 최종 합격자는 24일까지 사이버국가고시센터에 채용후보자 등록을 해야 한다. 외교관 후보자는 국립외교원에 입교해 1년간의 교육을 거친 후 외무공무원으로 임용된다.
세종 한지은 기자
2025-10-24 18면
