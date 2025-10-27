“가을빛 남산 함께 걸어요”…다음달 1일 중구 ‘남산동행’ 걷기대회

8시 국립극장 출발 필동쉼터 반환



중구민 걷기대회 남산동행

서울 중구가 다음달 1일 국립극장에서 ‘중구민 걷기대회 남산동행’을 연다고 27일 밝혔다. 사진은 지난 4월 열린 걷기대회에서 시민들이 걷는 모습.

중구 제공

서울 중구가 다음달 1일 오전 8시 국립극장에서 ‘중구민 걷기대회 남산동행’을 연다고 27일 밝혔다.코스는 남산 북측순환로 4.5㎞다. 국립극장 문화광장에서 시작해 석호정, 필동쉼터를 거쳐 다시 국립극장으로 돌아오는 왕복 코스로 약 1시간가량 걸린다.반환점인 필동쉼터 앞에서 경품 응모권을 제공한다.참가자 모두에게 ‘중구 건강마일리지’ 500점을 제공한다.행사장에서는 ‘보물나무를 찾아라’ 이벤트 등을 열고 다양한 홍보 부스도 운영된다. 대회 참가 인증을 소셜미디어(SNS)에 게재하면 22명을 추첨해 찜질방 이용권을 증정한다.걷기가 끝나면 3인조 트로트 걸그룹 ‘세컨드’의 축하 공연과 로봇청소기 등 경품 추첨 행사가 이어진다.중구는 걷기대회에 앞서 오는 24일까지 새로운 대회 이름 ‘남산동행’ 4행시 공모전도 진행하고 있다.김길성 구청장은 “가족, 연인, 친구, 이웃과 함께 가을로 물든 남산을 함께 걸으며 건강도 챙기고 추억도 쌓는 소통과 화합의 시간을 가지길 바란다”고 말했다.김주연 기자