성기황 경기도의원, 공유학교에서 경험의 폭 넓히다…군포다움공유학교 성장나눔회 참석



성기황 의원이 25일, ‘2025년 군포다움공유학교 성장나눔회’ 에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 성기황 의원(더불어민주당, 군포2)은 25일(토), 「2025년 군포다움공유학교 성장나눔회」 에 참석하여 지역사회와 연계한 교육 프로그램 확대 필요성을 강조했다.이번 성장나눔회는 군포다움공유학교의 운영 성과를 공유하고, 학교와 지역사회가 협력하여 학생들의 꿈과 진로 설계를 지원하는 다양한 교육 프로그램을 지역사회 일원과 나누고자 마련됐다.성 의원은 “공유학교를 통해 학교에서 접하기 어려운 실습 및 체험 프로그램을 지역 내 전문가와 연계함으로써 학생들의 경험의 폭이 넓어지고 있어 다양한 분야의 프로그램 확대가 필요하다”고 설명했다.이어 성 의원은 “공유학교는 학부모들의 사교육비 경감을 비롯하여 공교육의 새로운 장르를 보여줬다”라며 “프로그램 개발과 운영에 힘써주는 교육지원청 관계자뿐만 아니라 지역의 많은 전문가들의 노고에 격려의 박수를 전한다”고 덧붙였다.마지막으로 성 의원은 “지역사회에서 학생들의 진로를 함께 키워나가고 이들의 성장을 돕는 교육이 활성화되기 위해 교육기획위원으로서 학교 밖 배움의 장이 활발히 이루어지는 데 적극 노력하겠다”고 다짐했다.온라인뉴스팀