성기황 경기도의원, 공유학교에서 경험의 폭 넓히다…군포다움공유학교 성장나눔회 참석

경기도의회 교육기획위원회 성기황 의원(더불어민주당, 군포2)은 25일(토), 「2025년 군포다움공유학교 성장나눔회」 에 참석하여 지역사회와 연계한 교육 프로그램 확대 필요성을 강조했다.
이번 성장나눔회는 군포다움공유학교의 운영 성과를 공유하고, 학교와 지역사회가 협력하여 학생들의 꿈과 진로 설계를 지원하는 다양한 교육 프로그램을 지역사회 일원과 나누고자 마련됐다.
성 의원은 “공유학교를 통해 학교에서 접하기 어려운 실습 및 체험 프로그램을 지역 내 전문가와 연계함으로써 학생들의 경험의 폭이 넓어지고 있어 다양한 분야의 프로그램 확대가 필요하다”고 설명했다.
이어 성 의원은 “공유학교는 학부모들의 사교육비 경감을 비롯하여 공교육의 새로운 장르를 보여줬다”라며 “프로그램 개발과 운영에 힘써주는 교육지원청 관계자뿐만 아니라 지역의 많은 전문가들의 노고에 격려의 박수를 전한다”고 덧붙였다.
마지막으로 성 의원은 “지역사회에서 학생들의 진로를 함께 키워나가고 이들의 성장을 돕는 교육이 활성화되기 위해 교육기획위원으로서 학교 밖 배움의 장이 활발히 이루어지는 데 적극 노력하겠다”고 다짐했다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지