화성특례시, ‘2025년 상반기 재난상황관리 훈련’ 전국 지자체 1위

화성특례시가 행정안전부의 ‘2025년 상반기 재난상황관리훈련’ 평가에서 지방자치단체 중 최고 점수인 102점을 받아 전국 1위를 차지했다.
재난상황관리 훈련은 재난 발생 초기 단계에 신속하고 정확한 상황 보고가 이뤄지는지를 점검하는 훈련으로, 재난 관련 기관 간 유기적인 협조 체계 구축과 범정부 차원에서 총력 대응하기 위해 행정안전부가 주관해 실시한다.
행정안전부는 훈련 때 재난 발생 초기 단계에서의 신속한 상황 전파, 정확한 보고 체계 운영, 재난 문자 송출 등 대응체계 전반을 점검하기 위해 매년 전국 지자체를 평가하고 있다.
화성시는 ▲재난 상황 5분 이내 전파 ▲10분 이내 보고서 제출 ▲20분 이내 재난 문자 송출 등 모든 항목에서 최고 수준의 점수를 받아 전국 1위에 올랐다.
화성시는 전원 전담 인력으로 구성된 전담팀이 ‘재난안전상황실’을 365일 24시간 상시 운영하고 있다.
