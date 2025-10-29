김동연 “화성 국제테마파크 앞당겨 조성하도록 지원하겠다”···내년 하반기 착공

김동연-파라마운트, 美 보스턴서 신세계프라퍼티와 협력 방안 논의

4조 5천억 원→9조 5천억 원 투자 확대



현지 시각 28일 오전 김동연 경기도지사가 ‘화성 국제테마파크’ 조성 본격화를 위해 파라마운트사, 신세계프라퍼티 관계자들과 간담회를 갖고 있다. (경기도 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국을 방문 중인 김동연 경기도지사가 ‘화성 국제테마파크’ 조성사업의 원활한 추진을 위해 글로벌 콘텐츠기업인 파라마운트사, 신세계프라퍼티와 함께 테마파크사업 진행 현황을 공유하고 향후 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.김 지사는 미국 현지 시각 28일 미국 보스턴에서 마리 막스(Marie Marks) 파라마운트 수석 부문장, 이임용 신세계프라퍼티 CSR상무와 회담했다.김 지사는 “먼저 당초 계획보다 2배 크기로 대규모 투자를 결정해 주신 신세계프라퍼티에 감사를 드린다”며 “지금의 관광·문화·엔터테인먼트 산업의 발전 추세로 봤을 때 투자확장은 아주 적절했다고 생각한다”라고 말했다.화성 국제테마파크 사업에는 당초 4조 5,000억 원이 투입될 계획이었으나 신세계프라퍼티는 단계적 개발을 통해 사업비를 5조 원 많은 9조 5,000억 원 규모로 늘리기로 했다..김 지사는 이어, 또 다른 협력 파트너인 파라마운트사에 “파라마운트의 스토리와 상상력이 이번 투자에 얹혀서 전 세계적인 명소를 만들 것으로 기대한다”면서 “관광단지 조성 승인 등의 행정 절차가 최대한 빠르게 진행될 수 있도록 돕겠다”라고 약속했다.경기도는 지난해 10월 화성 국제테마파크 글로벌 브랜드 유치 선포식을 열고 화성 국제테마파크의 글로벌 브랜드 파트너로 파라마운트가 결정됐음을 공식 발표한 바 있다.㈜신세계화성(신세계프라퍼티+신세계건설)은 파라마운트가 보유한 브랜드와 캐릭터를 도입해 화성시 남양읍 신외리 송산그린시티 내 동측 부지에 약 4.230㎢ 규모로 테마파크를 조성할 계획이다.신세계화성은 이르면 내년 하반기 착공, 2030년 1차 개장 뒤 2035년 이후 전체 준공을 목표로 하고 있다. 신세계화성은 2050년까지 생산유발효과는 약 70조 원, 일자리 창출 11만 명, 연간 방문객 3,000만 명에 달하는 것으로 추정한다.테마파크 조성에 함께하는 파라마운트는 세계적인 콘텐츠 배급사로 미국 할리우드 5대 메이저 스튜디오 중 하나인 파라마운트픽처스와 방송사 CBS, 어린이 전문 케이블 방송 니켈로디언, 음악 전문 케이블 방송 MTV 등 다수의 채널을 지닌 초대형 미디어&엔터테인먼트 기업이다.안승순 기자