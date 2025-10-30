부산, 고액 체납자 6명 가택수색… 명품 시계·가방·귀금속 압류

서울Pn

부산시는 총 5억원대의 고액 체납자 6명의 가택을 수색해 명품 시계·가방, 귀금속 등을 현장에서 압류하고 체납자로부터 현금 1000만원을 징수했다고 29일 밝혔다.

A씨는 2년간 지방소득세 6000여만원을 체납했지만 이탈리아산 고급 스포츠카를 몰고 바다 조망의 해운대 고가 아파트에 산다. 부산시는 A씨 집을 수색한 결과 3000만원 상당의 명품 시계, 각종 귀금속을 발견해 즉시 압류하고 A씨로부터 연말까지 체납세 납부를 확약받았다. 미납부 시 압류 동산의 공매 처분 경고가 통했다.

유명 음식점을 운영했던 B씨는 지방소득세 1억 2000여만원을 추징받고도 10년째 체납한 채 배우자 명의의 고가 아파트에 살고 있다. B씨 음식점은 친척이 넘겨받아 여전히 성업 중으로 확인됐다. 시는 B씨의 가택수색 과정에서 현금 500만원을 즉시 납부받았고 귀금속 10점을 발견, 압류했다.

부산시는 체납자 부동산, 예금, 보험, 가상자산 등을 수시로 조회해 압류 추심하고 은닉재산은 사해 행위 취소 소송을 제기해 적극 징수할 방침이다.


부산 구형모 기자
2025-10-30 19면
