이상기후에… 배추 주산지 덮친 ‘무름병’

해남 150㏊ 초토화… 전국 확산

피해 조사·재해 보상 대책 촉구

이상기후로 고온다습해지면서 가을 배추 최대 주산지인 전남 해남을 비롯해 전국 주요 산지에 ‘배추 무름병’과 ‘뿌리썩음병’이 동시에 확산하면서 농가에 비상이 걸렸다. 농민들은 기후재난이라며 정부 차원의 긴급 피해 조사와 실질적인 재해 보상 대책 마련을 강력히 촉구했다.해남군은 올여름 폭염과 지난달 초 잦은 강우로 고온다습한 환경이 장기간 지속되면서 배추 생육이 급격히 위축됐다고 29일 밝혔다. 이로 인해 발생한 무름병은 배추의 지제부와 줄기에서 시작해 결구까지 물러 썩게 만든다. 특유의 악취와 빠른 전염성으로 방제가 거의 불가능하다. 해남군에 따르면 재배면적 5044㏊ 중 3%인 150㏊가 피해를 입은 것으로 추정된다.15년째 해남에서 농사 짓는 김광수(57)씨는 “뿌리가 영양분을 먹지 못해 배추가 물러지고 검게 변했다”며 “자식처럼 키운 배추를 통째로 갈아엎어야 한다”고 토로했다.피해는 강원 강릉, 경북 안동, 충북 괴산, 충남 홍성, 전북 부안 등 전국 산지로 확산 중이다. 충북 청주에서는 트랙터를 동원해 배추밭 3960㎡(약 1200평)를 갈아엎는 농민 시위까지 벌어졌다. 해남배추생산자협회는 “이상기후로 인한 자연재해임에도 정부는 여전히 병해충으로 분류해 보상 대상에서 제외한다”고 비판했다.해남 서미애 기자