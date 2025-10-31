서울Pn

검색

서울 내년 예산안 51조 5060억… ‘동행·안전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

5000가족 유아차 밀고 서울 도심 달린다…내달

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘성공버스’ 노선 4개로 확대…성동 전역

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강서 안양천 진입 경사로로 편히 걸어요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

“골목 경기 잡아라” 천안 등 충남 시군 지역화폐 확대전

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
천안사랑카드 캐시백 50만원 깜짝 확대
계룡사랑 상품권 18% 캐시백
보령시, 환급 5%…최대 20% 혜택

충남 천안시 지역화폐 ‘천안사랑 카드’. 서울신문DB


천안시와 보령시 등 충남 시군 자치단체가 골목경제 활성화를 위해 지역화폐 혜택 확대에 나섰다.

31일 천안시에 따르면 지역화폐 ‘천안사랑카드’의 11월 캐시백 지급 한도를 30만 원에서 50만 원으로 확대한다.

앞서 천안시는 9~10월 캐시백 지급률을 18%로 운영했다. 운영결과 천안사랑카드 발행액과 사용액이 월평균 대비 20% 이상 증가했다.

이용자는 결제금액 월 50만 원 이하까지 18% 캐시백(최대 9만 원) 혜택을 받는다.

천안시는 이번 캐시백 지급률 상향으로 11월 한 달간 소상공인 매장에서는 최소 월 420억 원 이상 천안사랑카드 매출액이 발생할 것으로 기대한다.

계룡시는 코리아 그랜드 페스티벌 기간 모바일 계룡사랑상품권 사용 시 캐시백 적립률을 13%에서 18%로 한시적으로 상향한다. 종료 후 올해 말까지는 13% 적립률을 유지하며 구매 한도는 월 50만 원, 보유 한도는 100만 원이다.

충남 보령시도 29일부터 11월 9일까지 모바일 보령사랑상품권 특별 캐시백을 운영 중이다. 모바일 보령사랑상품권으로 결제 시 결제금액의 5%를 실시간으로 적립받을 수 있다.

상품권 구매 시 기본 할인율 15%와 결제 캐시백 5%를 합하면 최대 20%의 할인 혜택이다.

김석필 천안시장 권한대행은 “시민과 소상공인에게 더 큰 혜택과 기쁨을 드리기 위해 준비했다”고 말했다.

천안 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지구촌 청년 행동 약속, 은평서 결실”[현장 행정

IFWY 폐막식에 선 김미경 구청장 5개월 대장정… ‘은평선언문’ 채택 “미래 변화 꾸준히 노력하자” 당부

‘전국 1위 혁신 정책’ 관악구, 국무총리 표창

광진구, 꿈과 열정이 빛나는 ‘광진 청소년 페스티벌

종로 공동 패션브랜드 ‘일루셀’ 가을 신제품 출시

“봉제 업체 일감 연결…역량 강화”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr