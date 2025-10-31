“방심 제로” 노원구, 가을철 산불 예방 대책

산불방지대책본부 운영 및 24시간 비상근무체계 유지



오승록 서울 노원구청장이 지난 3월 산불취약지역에서 인공지능(AI) 기반 산불감시플랫폼과 연계한 드론을 점검하고 있다. 노원구 제공

서울 노원구가 가을철 산불예방 대응체계를 한층 강화한다고 31일 밝혔다.노원구 관계자는 “가을철은 건조한 대기와 낮은 습도, 등산객의 인위적 요인이 겹치며 산불 위험이 높아지는 시기”라며 “특히 노원구는 불암산과 수락산, 초안산, 영축산 등 산과 인접한 지리적 특성으로 인해 작은 불씨도 대형 산불로 번질 가능성이 높다”고 설명했다.구는 10월 20일부터 12월 15일까지를 ‘산불방지 특별대책기간’으로 정하고, 산불방지대책본부를 운영한다. 푸른도시과와 정원도시과 직원 54명을 포함해 현장근로자 146명 등 약 355명으로 구성된 산불진화 대응체계를 마련하고, 비상근무조를 편성해 평일과 휴일 모두 24시간 상황근무를 유지한다.산불감시 및 예방활동도 대폭 강화했다. 구는 산불감시반을 주간·야간으로 편성해 상시 순찰체계를 가동하고 있다. 특히 산행 중 흡연, 쓰레기 소각 등 부주의로 인한 화재 예방을 위해 산불예방 캠페인을 병행한다.특히 구는 지난해 구축한 AI 산불 감시 시스템을 본격 가동해 첨단 장비와 연계한 통합 감시체계를 운영하고 있다. 산불방지대책본부에서는 AI가 수집된 학습 데이터를 기반으로 연기와 구름을 구분하고, 이상 징후를 자동 탐지해 신속히 상황을 전파한다.이와 함께 산불진화 및 예방 시설 확충도 병행됐다. 지난 7월에는 산불 진화에 신속히 대응하기 위한 고압수관 보관함 3개소를 신규 설치했으며, 산불 위험지역 12개소에는 산불예방 음성·영상장치를 추가로 설치해 감시와 홍보 기능을 강화했다.또 등산로 입구와 주요 탐방로 주변에는 산불조심 현수막과 안내 표지판을 설치하고, 매월 ‘화기 소지 및 흡연 근절’을 주제로 안전문화 캠페인을 전개한다.오승록 노원구청장은 “가을 단풍철은 아름답지만, 동시에 산불 위험이 가장 높은 시기”라며 “작은 불씨가 큰 피해로 이어질 수 있는 만큼 예방부터 진화까지 빈틈없는 대응체계를 유지하겠다”고 말했다.서유미 기자