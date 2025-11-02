‘폭설 피해 되풀이 안 돼!’…경기도, 취약 시설 들여다본다

김동연 경기도지사가 지난해 12월 2일 폭설 피해를 본 평택시 한 비닐하우스 현장을 방문해 피해 농민으로부터 설명을 듣고 있다. (경기도 제공)

경기도가 다가오는 겨울철 대설로 인한 인명·재산 피해를 예방하기 위해 도 전역에서 ‘겨울철 폭설 대비 취약 시설 중점 점검’을 한다고 2일 밝혔다.지난해 11월 기록적인 폭설로 많은 인명피해와 재산피해가 발생했던 사례가 반복되지 않도록 선제적 조치다.지난해 11월 말 안성, 평택, 화성, 용인, 이천, 여주 등 경기 남부에 집중된 폭설로 5명이 숨지고 31명이 다쳤다. 또 1만3천570개 농가에서 3천919억 원의 재산 피해가 발생했다.경기도는 오는 20일까지 각 시군과 함께 지난해 겨울 대규모 시설 피해가 발생한 농수산물시장을 비롯해 전통시장, PEB(벽단면이 없는 철골)구조물, 비닐하우스, 축사, 위험 수목 등 총 18개 유형의 폭설 시 분야별 취약 시설을 점검할 계획이다.앞서 경기도는 지난달 30일까지 각 시설 실정에 맞는 분야별 점검계획을 수립했다.이종돈 경기도 안전관리실장은 “이번 일제 점검은 같은 유형, 유사 피해로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위해 선제적으로 실시하는 조치”라며 “올겨울에도 ‘재난관리는 과잉 대응’을 원칙으로 현장 중심의 신속한 의사 결정과 과감한 실행을 통해 도민 안전 확보에 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자