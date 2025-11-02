‘폭설 피해 되풀이 안 돼!’…경기도, 취약 시설 들여다본다

|
|김동연 경기도지사가 지난해 12월 2일 폭설 피해를 본 평택시 한 비닐하우스 현장을 방문해 피해 농민으로부터 설명을 듣고 있다. (경기도 제공)
경기도가 다가오는 겨울철 대설로 인한 인명·재산 피해를 예방하기 위해 도 전역에서 ‘겨울철 폭설 대비 취약 시설 중점 점검’을 한다고 2일 밝혔다.
지난해 11월 기록적인 폭설로 많은 인명피해와 재산피해가 발생했던 사례가 반복되지 않도록 선제적 조치다.
지난해 11월 말 안성, 평택, 화성, 용인, 이천, 여주 등 경기 남부에 집중된 폭설로 5명이 숨지고 31명이 다쳤다. 또 1만3천570개 농가에서 3천919억 원의 재산 피해가 발생했다.
경기도는 오는 20일까지 각 시군과 함께 지난해 겨울 대규모 시설 피해가 발생한 농수산물시장을 비롯해 전통시장, PEB(벽단면이 없는 철골)구조물, 비닐하우스, 축사, 위험 수목 등 총 18개 유형의 폭설 시 분야별 취약 시설을 점검할 계획이다.
앞서 경기도는 지난달 30일까지 각 시설 실정에 맞는 분야별 점검계획을 수립했다.
안승순 기자
