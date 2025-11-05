이효원 서울시의원, 서울시의회 교육위원회 부위원장 선임

활발한 의정활동 인정··· 학생 안전·교원 비위·사교육시장 개선 등 현안 해결 중심

“교육 현장과 정책의 간극을 잇는 가교 역할할 것”



이효원 서울시의원

서울시의회 교육위원회 소속 이효원 의원(국민의힘, 비례)이 지난 4일 서울시의회 교육위원회 부위원장으로 선임됐다.이번 선임은 기존 교육위 부위원장이 타 위원회 위원장으로 선출되며 승계 형식으로 진행됐다. 이 의원이 작년 교육위 위원을 역임한 이래 활발하게 보여준 의정활동이 부위원장직에 선임되는 데 크게 작용했다는 후문이다.이 의원은 그동안 교육위 위원으로 활동하면서 교육 현안 해결에 큰 관심을 가져왔다. 특히 학생 안전에 대한 정책 부분 및 교원의 비위 상황 개선, 사교육 시장에 대한 관심 및 지적 사항으로 교육 현장과 정책의 간극을 메웠다는 평이다.무엇보다 이 의원은 서울시교육청 관련 입법에 심혈을 기울여왔다. 올해 6건의 교육청 조례 제·개정을 끌어냈으며 이번 제333회 정례회에서도 2건의 조례 제·개정안이 통과될 전망이다. 그중 ‘학교 먹는물 관리 조례안’, ‘예산절감 및 예산낭비사례 공개 등에 관한 조례안’, ‘강연 등 운영 및 관리 조례안’은 제정안으로 제출되며 더욱 눈길을 끌었다.이 의원은 “교육위 부위원장으로 선임되어 어깨는 무거워졌지만 그만큼 큰 책임감과 사명감을 느끼고 있다”라며 “현장 목소리가 정책이 되는 교육을 위해 현장과 정책의 간극을 잇는 가교 역할을 할 것”이라고 포부를 밝혔다.이어 이 의원은 “부위원장으로서 적극적인 교육 행정을 끌어내고 서울 교육의 공공성을 강화하기 위해 실질적인 정책 지원 및 대안 강구를 이뤄내겠다”며 “서울 교육의 현재와 미래를 위해 지속적이자 합리적으로 건설적인 논의를 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 열의를 보였다.한편, 이 의원은 서울시의회 국민의힘 원내대표단 공보부대표, 마약 퇴치를 위한 예방 교육 특별위원회 부위원장, AI 경쟁력 강화 특별위원회 위원 등도 함께 역임하고 있다.온라인뉴스팀