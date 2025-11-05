“창의융합형 공학 인재 양성”…순천향대 ‘SCH E-FESTA’

순천향대학교(총장 송병국)는 11월 4일부터 5일까지 교내에서 공학교육혁신센터 주관으로 ‘2025 SCH E-FESTA’를 개최했다.
이번 행사는 공학 계열 학생들의 창의적 종합 설계 능력을 평가하고, 공학교육 혁신지원 사업 성과 확산·공유를 위해 마련됐다.
‘제34회 공과대학 학술제’ 하나로 열린 이번 행사는 △공과대학 작품전시 170여 점 △캡스톤디자인 우수작품 전시 21점 △SCH 엔터프라이즈 데이 △지역 산업체 소개 및 홍보 △기업·학생 간 취업상담 등이 열렸다.
학생들은 공과대학 작품 전시를 통해 AI·바이오·센서·데이터·로보틱스 등 첨단 융합기술을 활용한 창의적 연구 성과를 선보이며 기술과 의료, 복지가 유기적으로 연결된 새로운 공학의 방향을 제시했다.
‘제19회 캡스톤디자인 경진대회’에서는 혁신적 아이디어와 기술력을 선보인 우수작들이 전시돼 눈길을 끌었다.
임종민 공학교육혁신센터장은 “이번 E-FESTA는 산업 수요를 반영한 창의융합형 공학 인재 양성의 장으로, 공학교육혁신사업의 성과를 널리 확산하기 위해 마련됐다”고 말했다.
아산 이종익 기자