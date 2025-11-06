김영록 전남지사 “미래도시 기획전략본부 신설 등 에너지 신도시 준비 총력”



김영록 전남지사

“최근 전남은 글로벌 인공지능(AI) 기업인 오픈AI와 SK가 추진하는 데이터센터를 유치하는 성과를 낸 데 이어 국가 AI컴퓨팅센터 유치에서도 단독 응모 후보지로 선정되는 등 세계적인 에너지 선도 도시 도약의 기대감을 높이고 있습니다.”김영록 전남지사는 5일 서울신문과의 인터뷰에서 “이제 시작된 전남의 초대형 AI 산업 대전환을 반드시 이룰 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”며 “투자 지원을 위한 산업시설과 재생에너지 인프라, 배후 정주지구 등을 기업이 원하는 대로 조성하겠다”고 밝혔다.이어 “현재 정부의 RE100(재생에너지 100%) 산업단지 조성과 오픈AI 전용 데이터센터 구축에 대응하는 에너지 미래도시 건설을 위해 에너지 미래도시 기획전략본부를 신설해 미래도시 조성 기본계획 수립을 준비하고 있다”고 말했다.특히 김 지사는 “초대형 AI 산업과 연관 시설 등이 들어설 대규모 산업시설 지구 조성과 함께 2035년까지 국내 최대 규모인 58.6GW의 재생에너지 집적화 지구 구축과 솔라시도 중심 660㎡ 부지의 배후 정주 여건을 갖춘 에너지 미래도시 조성에 집중하겠다”고 강조했다. 또 “세제·규제 완화와 전기요금 인하 등 파격적인 지원책 발굴과 국제 학교 유치 등 교육·문화 인프라를 확충해 기업과 인재가 머물 수 있는 정주 환경 개발에도 힘쓰겠다”고 덧붙였다.실제 김 지사는 지난 3일 서울 코엑스에서 최태원 SK그룹 회장과 만나 오픈AI 전용 데이터센터 구축과 관련한 후속 방안을 논의하고 데이터센터 조기 착공을 위해 서울에 지원센터도 마련하기로 했다.김 지사는 전남의 초대형 AI 산업 유치에 대해 “2005년부터 기업도시를 지정하고 기반시설 구축에 1조원 이상을 투입해 재생에너지 공급 계통 및 항만·물류 등 핵심 인프라를 구축한 결과”라며 “이 같은 장기적인 준비 덕분에 오픈AI·SK, 삼성SDS 등 글로벌 기업이 참여하는 AI컴퓨팅센터와 RE100 첨단산업단지 유치 논의가 현실화할 수 있었다”고 설명했다.무안 류지홍 기자