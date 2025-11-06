곽미숙 경기도의원, 경기도 노인복지관 기능 재정립을 위한 정책토론회 개최



곽미숙 경기도의회 여성가족평생교육위원회 위원(국민의힘, 고양시6)이 좌장을 맡은 「경기도 노인복지관 기능 재정립을 위한 정책토론회: 경기북부 지역사회복지 플랫폼으로 나아가기 위한 방안 모색」가 11월 5일(화) 고양시덕양노인종합사회복지관 작은마당에서 열렸다. 본 토론회는 경기도와 경기도의회가 공동으로 주최하는 ‘2025 경기도 정책토론회’의 일환으로 진행됐다.주제발표를 맡은 민경연 동두천시노인복지관 관장은 경기북부의 고령화 심화와 재정 열악성을 지적하며, 도 차원의 인력 정원화와 정신건강 지원체계 확대를 강조했다.이어진 토론에서 공상일 덕양노인종합사회복지관 관장은 복지관 과밀 문제와 추가 설치의 필요성을, 원종범 고양특례시의회 의원은 노인복지관의 권역별 확충 및 교통 접근성 개선을, 이지택 SW복지재단 사무국장은 이동형 서비스 등 지역 맞춤형 복지체계 강화를, 김가람 경민대학교 교수는 인공지능(AI) 기반 인지·건강 프로그램과 돌봄 조정자 제도 도입을, 호미자 경기도 노인복지과장은 운영비 지원 및 종사자 처우 개선의 지속 추진을 제안했다.좌장을 맡은 곽미숙 의원은 “노인복지관은 단순한 여가공간이 아니라 지역 통합돌봄의 핵심 인프라로 재정립되어야 한다”며 “열악한 경기북부의 복지 불균형을 해소하기 위해 ▲도 차원의 적극적인 재정 지원 ▲인력 정원화 ▲권역별 복지관 확충 ▲전문화된 돌봄 기능 도입을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.곽 의원은 “경기북부는 인구 구조와 생활권이 다르기 때문에, 행정의 형평성보다는 실질적 복지 접근성을 기준으로 정책을 설계해야 한다”며, “오늘 논의가 북부 복지체계의 방향성을 정립하는 출발점이 되길 바란다”고 강조했다.온라인뉴스팀