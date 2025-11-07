이오수 경기도의원, ‘제30회 경기도 농업인의 날’ 기념행사 참석

서울Pn

이오수 의원이 7일 국립농업박물관 광장에서 열린 ‘제30회 경기도 농업인의 날’ 기념행사에서 마스코트와 함께 기념촬영을 하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 농정해양위원회 이오수 의원(국민의힘, 수원9)은 7일 국립농업박물관 광장에서 열린 「제30회 경기도 농업인의 날」 기념행사에 참석했다.

농업 발전을 위해 헌신해 온 유공자들에게 축하의 뜻을 전하고, 농업의 공익적 가치 제고와 농업인 권익 증진을 위한 적극적인 의정활동 의지를 밝혔다.

이날 기념식은 경기도 농어민대상 수상자, 농업발전 유공자, 시군 농정업무 우수부서 담당자 등 250여 명이 참석한 가운데 ▲팝페라 식전 공연 ▲축사 ▲유공자 시상 ▲퍼포먼스 ▲농업박물관 기획전 관람 등이 진행됐다.

이오수 의원은 “농업은 단순한 산업을 넘어, 도민의 먹거리와 일상, 환경과 미래세대의 삶에 직결된 가치산업”이라며 “농민 한 분 한 분의 수고와 열정이 경기도 농업의 경쟁력이며, 이를 뒷받침할 수 있는 정책과 예산 확보에 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.

특히 이 의원은 “지금은 농업의 체질을 바꾸고, 도농 간 상생을 실현할 새로운 계기를 마련해야 할 시점”이라며 “단순한 생산을 넘어 소비ㆍ체험ㆍ교육으로 연결되는 ‘도민 체감형 농정’이 자리 잡을 수 있도록 현장의 목소리를 정책으로 연결하는 가교 역할을 충실히 수행하겠다”고 강조했다.


