아산시, 베트남·중국 등 순방 “협력기반 강화”

충남 아산시는 오세현 시장 등으로 구성된 대표단이 베트남·말레이시아·중국 등 3개국을 방문해 경제·농업 분야 상생 발전과 협력 기반을 강화했다고 9일 밝혔다.
이번 방문은 지난달 30일부터 11월 7일까지 △상호결연도시 교류 확대 △우수 농산물 수출판로 개척 △해외 진출 한국기업 지원방안 등을 위해 기획됐다.
방문단은 베트남에서 농업·기업경제 협력 모델을 구축하고, 말레이시아에서 문화·농업 파트너십을 강화했다. 중국에서는 국제교류와 산업경제 분야 등에서 실질적 협력 방안을 구체화했다.
시에 따르며 대표단은 베트남 AN MINH사와 아산 맑은 배 수출 확대에 이어 말레이시아 KMT 그룹과 신규입점 확대를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다.
베트남 이온몰(AEON MALL)과 말레이시아 케이플러스(K-PLUS) 마트에서 각각 판촉 행사로 농산물 수출 확대 가능성도 확인했다.
중국 동관시에서는 교류협력 확대를 위한 2026년 상호결연 실무협약 MOU를 체결했다.
오세현 시장은 “농가 인력난 해소와 지역 농산물의 해외 판로 확대 등 실질적인 성과를 거뒀다”고 말했다.
아산 이종익 기자