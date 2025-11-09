‘AI 행정 혁신’ 강서, 한국지방자치학회장상 수상

서울Pn

AI 기본조례 제정… 자문단 구성
로봇 재활용품 수거 서비스 추진


  •
진교훈 서울 강서구청장이 지난 7일 국회에서 열린 ‘2025 참좋은 지방자치정책대회’에서 발표하고 있다.
강서구 제공


서울 강서구가 ‘2025 참좋은 지방자치 정책대회’에서 ‘한국지방자치학회장상’을 수상했다고 9일 밝혔다.

서울 자치구 중 최초로 ‘인공지능(AI) 기본조례’를 제정하는 등 AI 행정 혁신을 이끌어 온 결과다. 강서구는 ‘인공지능 기술·정책 자문단’을 구성하고 ‘AI 포트홀 자동영상탐지 시스템’과 ‘AI 기반 염수 자동 살포 시스템’을 구축했다.

이번 참좋은 지방자치 정책대회에는 전국 27개 지방자치단체가 참여해 우수 정책을 공유하고 자치분권의 미래 방향을 논의했다. 진교훈 강서구청장은 ‘AI 강서, 미래를 향한 큰 걸음’을 주제로 강서구 행정혁신 성과를 직접 발표했다.

강서구는 ‘AI 업무지원 플랫폼’과 ‘AI 홍보 콘텐츠 제작 시스템’으로 행정 효율성을 높이고, AI 자율주행 로봇 재활용품 수거 서비스’ 등 주민 편의를 높이는 실증사업도 추진 중이다. 앞서 지난 4일 ‘AI 강서 비전 선포식’에서 민·관·학 14개 기관과 ‘AI 특화도시’ 조성을 위한 업무 협약식을 열기도 했다.

진 구청장은 “강서구는 앞으로도 AI 특화도시로서 전국 지방정부의 모범이 되는 지속 가능한 AI 행정 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.


김주연 기자
2025-11-10 23면
