윤충식 경기도의원, 국제협력, 도민 실익 중심 내실 다져야

경기도의회 미래과학협력위원회 소속 윤충식 의원(국민의힘, 포천1)은 7일 열린 국제협력국 대상 행정사무감사에서, 국제협력국의 노고를 격려하며 향후 경기도 국제 교류가 나아갈 방향을 제안했다.
윤 의원은 급증한 예산이 도민을 위한 실질적 성과로 이어질 수 있도록 사업 전반을 꼼꼼히 점검하고, “모든 국제 협력의 최종 목표는 경기도민과 지역 기업, 청년들에게 실질적인 혜택이 돌아가는 것”이라고 강조했다.
윤충식 의원은 국제협력국의 총예산이 약 832억 원으로 전년 대비 175% 증가한 부분을 짚고, 특히 국제통상과 예산이 약 240% 증가한 점을 언급하며, 대규모 예산이 증액된 만큼의 책임과 역할을 강조했다.
윤 의원은 “예산이 늘어난 만큼 도민이 체감할 수 있는 구체적인 성과로 이어져야 한다”라며, “특히 국제행사 개최 시 예산 대비 파급효과를 면밀히 분석하여 실질적인 경제 효과와 도민 혜택을 높이는 방안을 고민해달라”고 제안했다.
윤 의원은 국제협력국이 체결한 MOU의 실효성을 높일 방안을 함께 지적했다.
또한, 최근 캄보디아 ODA(공적개발원조) 사업 사례를 언급하며 현지 정세 변화에 대비한 위기 대응 매뉴얼의 중요성을 강조했다. 윤 의원은 “이번 일을 계기로 ODA 사업 전반의 리스크 관리 시스템을 재점검하고 보강하여 도민의 안전과 사업의 지속가능성을 확보해달라”고 당부했다.
마지막으로 윤 의원은 국제 협력의 궁극적인 목표를 다시 한번 확인하며 집행부를 격려했다.
윤 의원은 “관세 피해 기업 지원, 중소기업 해외 수주 등 도민과 기업에 실질적 도움이 된 성공 사례들이 더 많이 발굴되기를 기대한다”고 밝혔다.
이어 “형식적인 교류를 넘어, 경기도의 청년 스타트업과 중소기업이 체감할 수 있는 실행 중심, 투자 중심의 글로벌 협력 체계를 구축하는 데 국제협력국이 더욱 힘써주시기를 바란다”고 당부하며 질의를 마쳤다.
온라인뉴스팀