국중범 경기도의원 “학교 내 전기차 충전시설, 관리 사각지대... 즉시 현황 파악 및 대응매뉴얼 마련해야”



국중범 의원이 10일 열린 안양소방서 2025년 경기도의회 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 국중범 의원(더불어민주당, 성남4)은 10일 열린 안양소방서 2025년 경기도의회 행정사무감사에서 학교 내 전기차 충전시설 설치에 따른 화재 위험과 관리 사각지대 문제, 그리고 전기버스 화재 시 재발화 사례를 반영한 현장 대응 매뉴얼 부재를 집중적으로 질타하며 대책 마련을 촉구했다.국중범 의원은 최근 학교에 전기차 충전시설이 급속도로 늘어나고 있음에도 불구하고, 안양소방서가 이 시설들에 대한 현황 파악 및 안전 점검을 전혀 수행하지 않고 있다는 사실을 확인했다.국 의원은 “많은 학교가 필로티 구조의 체육관 아래 주차장에 충전시설을 설치하고 있어, 화재 발생 시 체육관으로 급격히 연소될 수 있는 매우 위험한 구조”라고 지적하며, “교육지원청과의 즉각적인 협의를 통해 전수조사를 실시하고, 학교 맞춤형 대응 매뉴얼을 시급히 마련해야 한다”고 강조했다.이어 국 의원은 “아파트, 터널, 지하주차장 등은 엄격하게 관리하면서 왜 학교만 안전관리의 사각지대에 놓여 있는가”라며 안전관리 체계의 즉각적인 구축을 강력히 요구했다.안양소방서는 국 의원의 지적에 “교육지원청과 협의해 현황을 파악하고 안전대책을 추진하겠다”고 답변했다.또한, 국 의원은 안양시에서 발생했던 전기버스 화재 사례를 언급하며, 8시간 진압 후 며칠 뒤 감식 대기 중에 배터리 분리 없이 현장을 보존해 두었다가 다시 화재가 발생했던 재발화 문제를 지적했다.국 의원은 “이는 명백한 시스템 문제”라며, “전기차 화재는 앞으로 더욱 증가할 위험이 크므로, 현장에서 반복되는 문제점인 배터리 재발화 방지를 위해 배터리 분리 절차를 포함한 새로운 대응 매뉴얼을 즉시 정착시켜야 한다”고 강조하며 현장 중심의 선제적 대응 체계 마련을 촉구했다.온라인뉴스팀