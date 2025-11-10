장대석 경기도의원 “데이터센터 화재 예방 및 119 구급대 3인 1조 운영률 제고” 강력 촉구



장대석 의원이 10일 안양소방서에서 실시된 2025년 경기도의회 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)이 10일 안양소방서에서 열린 2025년 경기도의회 행정사무감사에서 안양시 데이터센터의 화재 위험관리와 119 구급대 3인 1조 운영률 제고 필요성을 강하게 제기했다.장대석 의원은 안양시가 메가센터, 코스콤 등 국내 주요 통신·금융 데이터 처리 시설이 밀집한 지역임을 강조하고, 데이터센터 화재 발생 시 피해가 안양시를 넘어 국가 주요 서비스 마비로 이어질 수 있다고 경고했다.장 의원은 지난 대전 국가정보자원관리원 화재로 정부24, 모바일 신분증 등 70여 개 서비스가 마비된 사례를 언급하며, “안양에는 대규모 데이터센터가 여러 곳 위치하고 있다. 화재가 발생하면 피해는 안양시를 넘어 국가적 재난으로 이어질 수 있다. 소방의 집중적 관리가 필요하다”고 지적했다.또한 장 의원은 관내 119 구급대 운영 실태를 질의하며, 일부 구급대가 여전히 2인 1조로 운용되는 문제점을 확인하고 인력 충원을 강하게 주문했다.장 의원은 “3인 1조가 정상 운영 방식임에도 2인 1조 운용이 발생하고 있다. 엘리베이터 없는 건축물, 주취자 폭행, 중증환자 이송 등 현장에서 대응에 한계가 있다”고 지적하고, 현장 대원의 안전 저하와 중증 환자 대응의 어려움을 강조했다.끝으로 장 의원은 “안양시는 3인 탑승률이 비교적 높지만 일부 구급대는 여전히 충족하지 못하고 있다”며, 경기도 소방재난본부에 “3인 1조 운영을 위한 도 차원의 인력 충원이 필요하다. 본부에 강하게 요청해 달라”고 주문하며 제도 개선을 촉구했다.온라인뉴스팀