유정희 서울시의원, ‘제2회 관악구협회장배 어울림 보치아대회’ 참석

“지역사회가 함께 어울리는 행사가 많아질수록, 관악은 더욱 따뜻하고 건강한 공동체로 성장할 것”



보치아대회에 참석한 유정희 의원

서울시의회 유정희 의원(더불어민주당·관악구 제4선거구)은 지난 8일 관악구민종합체육센터 대체육관에서 열린 ‘제2회 관악구협회장배 어울림 보치아대회’에 참석해 장애인과 비장애인이 함께 어울리며 하나 되는 뜻깊은 자리에 함께했다.이번 대회는 관악구보치아협회가 주최 및 주관하고, 한울림장애인자립생활센터가 공동주관했으며, 관악구와 관악구체육회가 후원했다. 이번 대회는 장애인과 비장애인이 함께 참여하는 생활체육의 장으로, 스포츠를 통한 화합과 상호이해, 그리고 지역공동체의 결속력 강화를 목표로 열렸다.대회에는 관악구 내 장애인 단체 회원, 지역 주민, 자원봉사자 등 100여 명이 참가했으며, 다양한 팀전과 친선 경기를 통해 활기찬 분위기 속에서 보치아의 매력을 한껏 보여주었다. 참가자들은 “승패보다 서로를 이해하고 응원하는 마음이 더 큰 의미를 지닌 자리였다”고 소감을 전했다.유 의원은 축사에서 “보치아는 경기의 승패를 넘어, 서로를 존중하고 돕는 진정한 스포츠 정신을 보여주는 종목”이라며 “이런 대회를 통해 장애인과 비장애인이 함께 웃고 응원하는 사회적 통합의 문화를 넓혀가야 한다”고 밝혔다.이어 유 의원은 “지역사회가 함께 어울리는 이런 행사가 많아질수록, 관악은 더욱 따뜻하고 건강한 공동체로 성장할 것”이라며 “서울시의회에서도 장애인 체육과 자립생활 지원을 위한 제도적 기반 마련에 최선을 다하겠다”고 강조했다.한편, 보치아는 뇌성마비 등 중증장애인을 위한 대표적인 스포츠 종목으로, 집중력과 협동심을 기를 수 있어 장애인 스포츠의 꽃이라 불린다. 관악구보치아협회는 앞으로도 정기적인 대회와 교류행사를 통해 지역 내 포용적 체육문화 확산에 앞장설 계획이다.온라인뉴스팀