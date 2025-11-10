장대석 경기도의원, 완강기는 생명줄, 실제로 작동하는지 점검해야



장대석 의원이 10일 의왕소방서에서 실시된 2025년 경기도의회 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 안전행정위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 10일 의왕소방서에서 진행된 2025년 경기도의회 행정사무감사에서 숙박시설 완강기 안전관리의 형식적인 측면을 질타하고, 119구급대 3인 1조 탑승률 제고 및 의용소방대 조직 운영 개선을 촉구하며 실효성 있는 안전 체계 마련을 주문했다.장대석 의원은 의왕소방서가 완강기 식별 스티커(픽토그램) 부착 특수시책을 추진한 점은 긍정적으로 평가하면서도, 완강기의 로프 길이, 연결 고리 상태 등 핵심 작동 가능 여부에 대한 점검이 부실함을 지적했다.장 의원은 “픽토그램 부착만으로는 불충분하다. 완강기가 실제로 작동 가능한지 점검하는 관리 체계가 필요하다”고 강조했다.특히 지난해 부천 숙박시설 화재에서 완강기를 사용하지 못해 투숙객이 사망한 사례와, 김치통 안에 완강기가 방치되어 있던 기사 사례를 언급하며 숙박시설 안전관리 부실의 심각성을 강조했다.장 의원은 “경기도가 완강기 관리 실태를 제대로 확인하고 있는지 점검해야 한다”며, 생명줄인 완강기에 대한 실질적인 안전 관리 체계 구축을 요구했다.또한 장 의원은 의왕소방서의 119구급차 12대 중 일부 차량이 여전히 2인 1조로 운영되는 현황을 확인하며 인력 부족 문제를 지적했다.장 의원은 “2인 1조는 한 명은 운전, 한 명은 모든 구급 활동을 담당해야 해 중증·주취·이송 난이도 상황에서 현장 대응에 어려움을 겪을 수밖에 없다”며, “3인 1조 시스템을 반드시 정착해야 한다”고 강력히 촉구했다.이에 소방서는 인력 상황을 설명하며 3인 탑승 확대를 위해 노력하겠다는 의지를 밝혔다.온라인뉴스팀