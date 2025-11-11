전석훈 경기도의원, 세금 먹는 하마 GBC, 운영 실태도 총체 난국

전석훈 의원이 7일 열린 국제협력국 행정사무 감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

전석훈 경기도의회 의원(더불어민주당, 성남3)은 7일 열린 국제협력국 행정사무감사에서 경기도 해외사무소 GBC(경기비즈니스센터)의 예산·운영 실태를 강하게 질타했다.GBC는 경기도 중소기업의 해외 진출 지원을 목적으로 현재 세계 17개 국가 주요 도시에 23개소를 설치·운영하고 있으며, 뉴욕·LA·상하이·호찌민·모스크바 등 거점에 8월 기준 67명의 직원이 근무한다.전 의원은 먼저 해외 소장들의 고액 연봉 체계를 문제 삼았다. “중국과 미국 등 주요 도시 GBC 소장의 연봉이 1억 원을 넘는 현재 체계가 과연 타당한가. 경기도 세수 부족으로 각 실·국 사업 예산이 대폭 감액·삭감되는 상황에서 이해하기 어려운 편성”이라고 비판했다. 실제로 LA 소장은 1억 3,200만 원이며, 충칭 소장, 상하이·광저우 소장도 세전 1억 원대 초반 수준인 것으로 나타났다.전 의원은 “1억원이 넘는 해외 GBC 소장의 월급이야 말로 신의 직장이 아닌가?”라고 지적했다.전 의원은 성과 관리 체계의 부재도 지적했다. GBC가 시스템으로 ‘성약 실적’과 ‘계약추진 실적’을 관리하고 있다고 답변했으나, 전 의원은 “이는 도민의 눈을 속이는 ‘허수’ 통계에 불과하다”라고 맹비난했다.전 의원은 “세계 주요 도시 GBC가 실제로 얼마만큼의 매출이라는 ‘결과’를 만들어냈는지 실시간 파악하는 시스템 구축도 안 되어 있으면서, ‘성약’이나 ‘추진’ 같은 과정 부풀리기에만 급급하다”라고 지적했다.이는 감사장에서 전 의원이 ‘중소기업 계약 결과 통계’를 요구하자 집행부가 제출하지 못하며 사실상 실시간 성과 관리 파악 시스템이 없음을 시인한 데서도 드러났다.전 의원은 “성과 평가는 ‘계약추진’이 아닌, 실제 기업의 매출로 이어진 ‘계약 결과’로 각 지사를 평가해야 한다”라고 지적했다.전 의원은 “GBC는 총체적 난국”이라며 “소장·직원 임금체계를 실질적 성과연동으로 재조정하고, 운영 실태 관리를 철저한 실적 중심으로 전환해야 한다”라고 강조했다. 이어 “성과가 부진한 센터는 과감히 폐지해 도민 혈세 누수를 막아야 한다”라고 말했다.한편, 경기도는 전 세계 23개 GBC를 운영 중이며, 2025년 총예산 68억여 원, 인건비 29억여 원 규모로 책정했다.온라인뉴스팀